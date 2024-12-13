Crie um vídeo de depoimento de estudante de 30 segundos para futuros alunos de graduação, focando no momento 'Eureka!' de um estudante que levou à sua paixão, usando um estilo visual e de áudio inspirador e autêntico para compartilhar sua história única de sucesso estudantil. Aproveite a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar facilmente sua narrativa escrita em uma peça visual envolvente.

Gerar Vídeo