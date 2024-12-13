A plataforma de vídeo AI do HeyGen fornece ferramentas versáteis para criar diversos conteúdos educacionais, desde vídeos padrão de e-learning até vídeos de treinamento especializados. Nossa plataforma permite redimensionamento de proporção de aspecto e integra-se com uma biblioteca de mídia, garantindo que você possa produzir conteúdo de vídeo profissional de forma eficiente para qualquer resultado de aprendizagem.