Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial dinâmico de 90 segundos direcionado a instrutores e criadores de conteúdo de e-learning, ilustrando o processo fluido de transformar currículos escritos em conteúdo educacional envolvente. Este prompt requer uma abordagem visual acelerada com uma trilha sonora animada e uma entrega vocal nítida, enfatizando a poderosa capacidade de texto para vídeo do HeyGen para produzir rapidamente módulos de aprendizagem online cativantes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 2 minutos para treinadores corporativos e coordenadores de acessibilidade, focando em como o HeyGen facilita vídeos de treinamento inclusivos gerando automaticamente legendas precisas. O vídeo deve adotar um estilo visual inclusivo e acessível com um tom amigável e claro, demonstrando o impacto crítico desses recursos na melhoria dos resultados de aprendizagem para públicos diversos sem exigir extensa edição pós-produção.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de anúncio eficiente de 45 segundos para professores e corpo docente universitário, destacando como os diversos modelos e cenas do HeyGen aceleram a criação de planos de aula visualmente atraentes e atualizações acadêmicas críticas. Este vídeo precisa de uma estética visual brilhante e encorajadora com transições suaves e música de fundo otimista, mostrando como os usuários podem rapidamente produzir conteúdo de qualidade profissional para aumentar o engajamento dos alunos.
Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos de Apoio Acadêmico

Produza rapidamente conteúdo de vídeo envolvente e acessível para apoiar a aprendizagem dos alunos, explicar assuntos complexos e melhorar os resultados educacionais com AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu plano de aula ou explicação diretamente na plataforma para aproveitar nosso AI de texto para vídeo. Isso forma a base para seu conteúdo educacional.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador AI
Selecione um avatar AI de nossa biblioteca diversificada para servir como seu educador na tela, garantindo uma presença relacionável e consistente para seus alunos.
3
Step 3
Adicione Visuais e Acessibilidade
Aumente o engajamento incorporando visuais da biblioteca de mídia e gerando automaticamente legendas precisas para tornar seu conteúdo acessível a todos os aprendizes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de apoio acadêmico selecionando a proporção de aspecto desejada e, em seguida, exporte-o para integração perfeita em seus cursos online, LMS ou plataformas de aprendizagem.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de vídeos AI para apoio acadêmico?

O HeyGen capacita educadores a criar vídeos de apoio acadêmico envolventes transformando texto em conteúdo de vídeo dinâmico. Utilize nossa avançada plataforma de vídeo AI para selecionar entre uma ampla gama de avatares AI, dando vida aos seus planos de aula e conteúdo educacional com facilidade.

O HeyGen pode localizar vídeos de apoio ao estudante para diversos aprendizes?

Sim, o HeyGen suporta a criação de vídeos de apoio ao estudante em mais de 100 idiomas, tornando-o ideal para localizar conteúdo de treinamento e educacional. Melhore a acessibilidade e o engajamento dos alunos com legendas automáticas e geração de narração de alta qualidade.

Quais controles técnicos o HeyGen oferece para integração de marca e conteúdo?

O HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo integrar seu logotipo e cores da marca em cada vídeo. Converta facilmente materiais de aula existentes, como PDF para vídeo ou PowerPoint para vídeo, mantendo uma aparência profissional consistente em todos os seus vídeos de e-learning.

Quais são as capacidades técnicas do HeyGen para formatos diversos de conteúdo educacional?

A plataforma de vídeo AI do HeyGen fornece ferramentas versáteis para criar diversos conteúdos educacionais, desde vídeos padrão de e-learning até vídeos de treinamento especializados. Nossa plataforma permite redimensionamento de proporção de aspecto e integra-se com uma biblioteca de mídia, garantindo que você possa produzir conteúdo de vídeo profissional de forma eficiente para qualquer resultado de aprendizagem.

