Prompt de Exemplo 1
Está tendo dificuldades para criar um vídeo explicativo convincente de 60 segundos para sua apresentação de aula? Imagine um tutorial visualmente deslumbrante e fácil de seguir para estudantes universitários, apresentado com uma narração calma e articulada, utilizando a extensa biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para ilustrar pontos-chave de forma eficaz. Esta plataforma de criação de vídeos simplifica o processo, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos explicativos polidos com visuais profissionais.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo interativo envolvente de 30 segundos projetado para estudantes do ensino fundamental, com um estilo visual animado e inspirador e música de fundo energética, apresentando claramente um evento histórico. Com a HeyGen, os alunos podem facilmente personalizar modelos e cenas para tornar seus materiais de aprendizado envolventes e acessíveis, incluindo legendas automáticas para melhorar a compreensão de todos os alunos.
Prompt de Exemplo 3
Como um estudante pode resumir efetivamente um artigo de pesquisa complexo em um vídeo envolvente de 40 segundos para seus colegas? Imagine uma apresentação visual elegante e moderna com uma narração profissional e concisa, perfeitamente adaptada para estudantes universitários, aproveitando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para converter perfeitamente o conteúdo escrito em um vídeo polido. Isso ajuda a entregar informações acadêmicas de forma clara e memorável, promovendo uma compreensão mais profunda dos tópicos de aprendizado baseado em projetos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Recursos para Estudantes

Crie vídeos educacionais envolventes com facilidade, aproveitando ferramentas com IA e design intuitivo, sem necessidade de habilidades prévias em criação de vídeos.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece seu projeto selecionando entre uma variedade de modelos e cenas profissionais. Isso fornece um ponto de partida estruturado, tornando a criação de vídeos acessível a todos.
2
Step 2
Personalize com Recursos de Mídia
Personalize seu vídeo integrando texto, imagens e áudio. Aproveite nossa extensa biblioteca de mídia/estoque para encontrar visuais e sons perfeitos, garantindo que seu conteúdo seja envolvente e alinhado à marca.
3
Step 3
Gere Conteúdo Aprimorado por IA
Transforme seus roteiros em visuais envolventes utilizando nosso recurso de texto para vídeo. Essa capacidade traz seu conteúdo educacional à vida sem esforço, tornando tópicos complexos fáceis de entender.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Pronto para Compartilhar
Prepare seu vídeo para compartilhamento adicionando automaticamente legendas para acessibilidade. Exporte facilmente seu vídeo educacional completo, pronto para ser distribuído a estudantes e professores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anime Conteúdo Educacional

Transforme tópicos complexos e eventos históricos em vídeos animados cativantes, tornando o aprendizado vívido e memorável para todos os estudantes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos animados envolventes sem experiência prévia?

A HeyGen é uma plataforma intuitiva de criação de vídeos com IA, projetada para todos, mesmo para aqueles sem habilidades em criação de vídeos. Você pode facilmente produzir vídeos animados impressionantes utilizando modelos pré-construídos e uma interface simples de arrastar e soltar.

Quais opções de personalização criativa a HeyGen oferece para meus vídeos?

A HeyGen oferece extensas opções de personalização criativa para tornar seus vídeos únicos. Você pode personalizar cada aspecto com controles de marca, acessar uma vasta biblioteca de mídia de estoque e personalizar cenas para corresponder à sua visão específica.

A HeyGen utiliza IA para produção eficiente de vídeos?

Sim, a HeyGen aproveita a criação de vídeos com IA avançada para otimizar seu fluxo de trabalho. Nossa plataforma apresenta avatares de IA realistas e capacidades de texto para vídeo, transformando roteiros em vídeos profissionais sem esforço.

A HeyGen pode ser usada como um criador de vídeos educacionais para professores e alunos?

Absolutamente, a HeyGen é um criador de vídeos educacionais ideal, perfeito tanto para professores quanto para alunos. Ela simplifica a criação de vídeos explicativos envolventes e conteúdo interativo, promovendo um aprendizado dinâmico baseado em projetos.

