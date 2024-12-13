Criador de Vídeos de Recrutamento de Estudantes: Atraia Talentos de Ponta

Crie vídeos profissionais de recrutamento de estudantes rapidamente com avatares de IA que causam impacto.

Crie um vídeo dinâmico de recrutamento de estudantes de 60 segundos, destacando as principais habilidades e a paixão de um aspirante a atleta do ensino médio, direcionado a treinadores e olheiros universitários. O estilo visual deve ser energético e profissional, complementado por uma narração inspiradora, facilmente gerada usando o recurso de Texto para Vídeo da HeyGen, garantindo que o vídeo das habilidades se destaque.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo convincente de 45 segundos para um programa atlético universitário, projetado para atrair talentos de ponta, destacando instalações, suporte acadêmico e camaradagem da equipe. Este vídeo, voltado para futuros estudantes-atletas e seus pais, deve apresentar uma estética visual moderna e elegante com uma narração convidativa e confiante, utilizando os Modelos e Cenas personalizáveis da HeyGen para uma produção rápida.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 30 segundos para o departamento de admissões, focando na vida vibrante do campus e nas oportunidades acadêmicas únicas, especificamente para estudantes do ensino médio explorando opções universitárias. O vídeo precisa de um estilo visual caloroso e autêntico com uma narração amigável e acessível, trazido à vida por meio de avatares de estudantes diversos criados com a HeyGen, tornando o conteúdo altamente relacionável.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo persuasivo de 75 segundos de recrutamento direcionado a estudantes-atletas internacionais e suas famílias, enfatizando a comunidade global e os sistemas de apoio da instituição. O estilo visual e de áudio deve ser claro, persuasivo e autoritário, aproveitando o recurso de Legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e comunicação clara através das barreiras linguísticas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Recrutamento de Estudantes

Crie vídeos de recrutamento de estudantes impactantes de forma rápida e fácil com nossa plataforma intuitiva, projetada para ajudá-lo a se destacar para treinadores e recrutadores universitários.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Inicie seu projeto de vídeo de recrutamento selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente projetados ou opte por criar seu vídeo do zero para personalização total. Nossos modelos simplificam o processo de criação.
2
Step 2
Carregue Suas Filmagens e Texto
Carregue facilmente seus clipes de vídeo pessoais, filmagens de jogos e rolos de destaque. Integre seu roteiro e transforme-o em conteúdo de vídeo envolvente com nossos recursos de edição intuitivos.
3
Step 3
Aprimore com Recursos de IA
Eleve seu vídeo com poderosas capacidades de IA. Gere uma narração gerada por IA a partir do seu roteiro ou adicione legendas profissionais para garantir que sua mensagem seja clara e acessível.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de recrutamento e exporte-o em vários formatos. Nossa plataforma suporta redimensionamento de proporção, permitindo que você otimize seu vídeo para diferentes plataformas de mídia social e envie diretamente para treinadores universitários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Estudantes

.

Desenvolva vídeos de IA envolventes para mostrar histórias de sucesso de estudantes e ex-alunos, inspirando futuros candidatos e construindo confiança.

background image

Perguntas Frequentes

O que torna a HeyGen ideal para criar vídeos de recrutamento de estudantes envolventes?

A HeyGen permite que você produza vídeos de recrutamento de estudantes atraentes sem esforço. Utilize nossas capacidades de vídeo com IA, incluindo texto para vídeo a partir de roteiro e narração gerada por IA, para criar conteúdo profissional e envolvente que capte a atenção.

Quais opções de personalização estão disponíveis para modelos de vídeos de recrutamento na HeyGen?

A HeyGen oferece uma variedade de modelos personalizáveis, permitindo que você personalize seus vídeos de recrutamento. Incorpore facilmente ativos da sua biblioteca de mídia, aplique controles de marca como logotipos e cores, e ajuste proporções para se adequar a várias plataformas.

Como os recursos de IA da HeyGen melhoram a qualidade dos vídeos de recrutamento?

A HeyGen utiliza recursos avançados de vídeo com IA, incluindo avatares de IA realistas e narrações sofisticadas geradas por IA, para elevar seu conteúdo de recrutamento. Nossa plataforma também gera automaticamente legendas, garantindo que sua mensagem seja acessível e impactante.

A HeyGen é adequada para criar vídeos de recrutamento atlético e de habilidades?

Absolutamente, a HeyGen é uma excelente ferramenta online para produzir vídeos de recrutamento atlético e de habilidades de alta qualidade. Integre facilmente suas filmagens de jogos ou clipes de vídeo existentes da sua biblioteca de mídia para criar um vídeo de destaque atraente para treinadores universitários.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo