Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Prompt 1
Esta narrativa de 60 segundos é perfeita para educadores que desejam inspirar seus alunos com o criador de vídeos para sala de aula HeyGen. Voltado para professores e estudantes, o vídeo demonstra como utilizar os recursos de gravação de tela e biblioteca de mídia da plataforma para criar conteúdo educacional envolvente. O estilo visual é limpo e informativo, com foco na edição de vídeo colaborativa, permitindo que os alunos contribuam com suas ideias e criatividade. O vídeo também destaca a facilidade de usar texto-para-vídeo do roteiro para agilizar o processo de criação de vídeos.
Prompt 2
Um vídeo de 30 segundos projetado para estudantes com conhecimentos tecnológicos ansiosos para explorar os aspectos técnicos da criação de vídeos. Este vídeo destaca as capacidades da ferramenta de criação de vídeos HeyGen, como redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, para garantir que seus projetos sejam refinados e profissionais. O público-alvo são estudantes interessados em mídia digital e produção de vídeo. O estilo visual é elegante e moderno, com foco nas características técnicas que tornam o HeyGen uma ferramenta poderosa para a criação de vídeos educacionais.
Prompt 3
Neste vídeo de 45 segundos, estudantes e educadores podem descobrir os benefícios de usar o criador de vídeos educacionais da HeyGen para projetos colaborativos. O público-alvo inclui tanto estudantes quanto professores que valorizam a criatividade e o trabalho em equipe. O vídeo destaca o uso de legendas para melhorar a acessibilidade e o entendimento, com um estilo visual atraente e colorido. A narrativa enfatiza a capacidade da plataforma de suportar colaboração em tempo real, tornando-a uma escolha ideal para projetos em grupo e experiências de aprendizado interativas.
Copie o prompt
Cole no campo de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como usar um criador de vídeos para projetos estudantis

Crie vídeos envolventes e educativos com facilidade usando nossa ferramenta intuitiva de criação de vídeos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece redigindo um roteiro claro e conciso para o vídeo do seu projeto estudantil. Utilize o recurso de texto para vídeo do HeyGen para converter seu roteiro em um formato visual de maneira fluida, estabelecendo a base para um vídeo educacional envolvente.
2
Step 2
Escolha um Modelo de Vídeo
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo projetados para fins educacionais. Esses modelos oferecem um layout estruturado, facilitando a organização do seu conteúdo e mantendo uma aparência profissional em todo o seu vídeo de sala de aula.
3
Step 3
Adicionar Elementos Interativos
Aprimore seu vídeo incorporando elementos interativos. Com o HeyGen, você pode incluir recursos como narrações e gravações de tela para tornar seu vídeo mais dinâmico e cativante para os alunos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Assim que seu vídeo estiver completo, exporte-o no formato e proporção desejados. HeyGen permite que você compartilhe facilmente seu produto final com colegas e professores, garantindo que sua mensagem educativa atinja seu público de maneira eficaz.

Casos de Uso

HeyGen capacita estudantes e educadores com uma ferramenta de criação de vídeo versátil, perfeita para elaborar vídeos de projetos estudantis envolventes e aprimorar experiências de aprendizado em sala de aula. Com recursos como edição de vídeo colaborativa e capacidades de vídeo interativo, HeyGen simplifica o processo de criação de conteúdo educacional.

Dê vida aos eventos históricos com a narração de histórias em vídeo potencializada por IA

Utilize HeyGen to transform historical lessons into vivid, engaging stories that captivate students' imaginations.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar os vídeos de projetos estudantis?

A HeyGen oferece um poderoso criador de vídeos para projetos estudantis que permite aos alunos criar vídeos envolventes usando avatares de IA e conversão de texto em vídeo a partir de roteiros. Com modelos e cenas personalizáveis, os alunos podem facilmente dar vida às suas ideias criativas.

Quais recursos tornam o HeyGen ideal para a criação de vídeos em sala de aula?

HeyGen é um excelente criador de vídeos para salas de aula, oferecendo ferramentas como geração de voz em off e legendas para enriquecer o conteúdo educacional. Seu recurso de colaboração em tempo real permite que professores e alunos trabalhem juntos de maneira integrada em projetos de vídeo.

O HeyGen suporta edição colaborativa de vídeo?

Sim, o HeyGen suporta edição de vídeo colaborativa com recursos como colaboração em tempo real e uma biblioteca de mídia compartilhada. Isso facilita para as equipes trabalharem juntas em projetos de vídeo, garantindo um processo de edição ágil e eficiente.

Quais ferramentas técnicas a HeyGen oferece para criação de vídeos?

A HeyGen oferece uma ferramenta completa de criação de vídeos com recursos técnicos como gravação de tela e redimensionamento de proporção de aspecto. Essas ferramentas, combinadas com controles de marca, permitem aos usuários produzir vídeos de qualidade profissional personalizados de acordo com suas necessidades específicas.

