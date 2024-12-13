Gerador de Vídeos de Orientação para Estudantes para Integração Sem Esforço

Agilize a integração de estudantes e envolva novos alunos com vídeos dinâmicos gerados usando avatares de IA.

Crie um vídeo de integração envolvente de 1 minuto para novos estudantes, direcionado a administradores universitários, apresentando informações essenciais do campus com um estilo visual acolhedor e informativo e uma narração clara, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para geração eficiente de conteúdo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo educacional dinâmico de 2 minutos, projetado para estudantes em potencial, oferecendo uma experiência interativa de tour pelo campus através de visuais profissionais e envolventes e uma trilha sonora animada, utilizando avatares de IA e geração de Narração da HeyGen para dar vida ao campus.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de orientação de 45 segundos, destinado ao pessoal de assuntos estudantis, focando em atualizações chave acessíveis com gráficos claros e um tom amigável, incorporando Legendas da HeyGen para inclusão e aproveitando seu suporte de Biblioteca de mídia/estoque para visuais relevantes para agilizar a integração dos estudantes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de orientação abrangente de 90 segundos para equipes de marketing e administradores universitários, adotando um estilo visual elegante e de marca com uma narração autoritária para manter a consistência institucional, empregando Modelos & cenas da HeyGen para integração de marca e seu recurso de Texto-para-vídeo para criação rápida de conteúdo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Orientação para Estudantes

Crie facilmente vídeos de orientação envolventes para novos estudantes, agilizando sua integração com ferramentas movidas por IA e personalização profissional.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Elabore as informações essenciais para novos estudantes ou use a assistência de escrita de roteiros por IA para gerar rapidamente o conteúdo do seu vídeo de orientação.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA ou um modelo de vídeo profissional para apresentar sua mensagem com um rosto amigável e consistente.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Integre o logotipo, as cores e outros controles de branding da sua instituição para garantir que seu vídeo de orientação esteja alinhado com sua identidade visual.
4
Step 4
Exporte & Compartilhe
Gere seu vídeo de orientação de alta qualidade com legendas automáticas e compartilhe-o com novos estudantes para agilizar sua integração.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Agilize a Produção de Vídeos para Administradores

.

Capacite administradores universitários a produzir rapidamente vídeos de orientação profissionais usando avatares de IA e modelos de vídeo.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de orientação para estudantes usando IA?

A HeyGen é um avançado gerador de vídeos de orientação para estudantes movido por IA que simplifica a criação de conteúdo. Ela utiliza a tecnologia de Texto-para-vídeo para transformar roteiros em vídeos de orientação envolventes com avatares de IA realistas e geração de Narração, tornando-a incrivelmente eficiente para administradores universitários.

Posso personalizar meus vídeos de orientação para corresponder à marca da nossa universidade usando a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de Branding, permitindo que você incorpore perfeitamente o logotipo e as cores específicas da sua universidade no conteúdo de vídeo educacional. Você pode aproveitar nossos diversos modelos de vídeo e editor de vídeo intuitivo para criar uma aparência consistente e profissional para todos os novos estudantes e necessidades de vídeos de integração.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para tornar os vídeos de orientação acessíveis?

A HeyGen garante que seus vídeos de orientação sejam altamente acessíveis através de legendas integradas e capacidades avançadas de geração de Narração. Essas ferramentas movidas por IA ajudam a agilizar a integração dos estudantes, proporcionando comunicação clara para um corpo estudantil diversificado, melhorando a compreensão e o engajamento.

Com que rapidez os administradores universitários podem produzir vídeos de orientação para estudantes de alta qualidade com a HeyGen?

Os administradores universitários podem produzir rapidamente vídeos de orientação para estudantes de alta qualidade usando as ferramentas eficientes movidas por IA da HeyGen. Com recursos como assistência na escrita de roteiros e modelos de vídeo personalizáveis, a HeyGen atua como um poderoso criador de vídeos de orientação para estudantes, reduzindo significativamente o tempo de produção enquanto garante uma saída de vídeo de integração profissional.

