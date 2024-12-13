Criador de Vídeos de Integração Estudantil: Fácil, Envolvente e Eficaz

Transforme a integração de estudantes em experiências de aprendizado envolventes. Crie facilmente vídeos dinâmicos com avatares de IA e conteúdo personalizado para novos estudantes.

Crie um vídeo de integração de 1,5 minuto para novos estudantes universitários, demonstrando como usar efetivamente a plataforma de aprendizado online da instituição. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com gráficos envolventes, complementados por uma narração amigável e informativa gerada por IA usando a capacidade de geração de narração do HeyGen, garantindo uma experiência de aprendizado envolvente desde o início.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de orientação abrangente de 2 minutos projetado para novos estudantes universitários, guiando-os pelos recursos essenciais do campus, como a biblioteca, suporte técnico e união estudantil. Utilize cortes dinâmicos e texto na tela para destacar informações-chave, apresentando um avatar de IA útil para apresentar os detalhes. Este uso dos avatares de IA do HeyGen tornará os vídeos de integração mais relacionáveis e informativos para os estudantes em um ambiente educacional.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo impactante de 1 minuto voltado para estudantes universitários do primeiro ano, delineando sucintamente as políticas de integridade acadêmica e regulamentos importantes do campus. O vídeo deve adotar um estilo visual informativo e claro com sobreposições de texto precisas, utilizando um dos modelos e cenas profissionalmente projetados do HeyGen para manter uma aparência consistente e de alta qualidade, garantindo que as informações importantes dos roteiros sejam facilmente digeríveis.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de treinamento prático de 1,5 minuto para todos os novos estudantes, fornecendo instruções claras e passo a passo sobre como configurar seu e-mail estudantil e software acadêmico essencial. Visualmente, incorpore tutoriais animados com auxílios visuais nítidos e narração precisa para etapas técnicas, aprimorados pelas legendas do HeyGen para reforçar a terminologia complexa e apoiar diversas necessidades de aprendizado, servindo como um recurso eficaz de texto para vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Integração Estudantil

Crie vídeos de integração estudantil envolventes e informativos sem esforço. Utilize IA para agilizar a produção, cativando novos estudantes desde o primeiro dia e promovendo um início forte.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Integração
Comece escrevendo ou colando seu roteiro. Nosso recurso de texto para vídeo transforma seu conteúdo em cenas de vídeo profissionais, prontas para seus vídeos de integração estudantil.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para personalizar seus vídeos de integração estudantil, aumentando o engajamento e a clareza.
3
Step 3
Adicione Voz e Legendas
Gere narrações de IA com som natural para seu roteiro, garantindo uma narrativa consistente e profissional ao longo de seus vídeos de integração estudantil.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Integração
Finalize seu projeto exportando seu vídeo de integração estudantil de alta qualidade no formato desejado, pronto para ser compartilhado com novos estudantes em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspirar e Receber Novos Estudantes

.

Desenvolva mensagens de boas-vindas inspiradoras e vídeos motivacionais que estabeleçam um tom positivo para as jornadas dos novos estudantes, fomentando entusiasmo desde o início.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA com avatares e narrações?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de IA profissionais de forma fácil, aproveitando avatares de IA realistas e capacidades avançadas de texto para vídeo. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen gera narrações de IA naturais e avatares animados para dar vida ao seu conteúdo.

O HeyGen pode ser usado para criar vídeos de integração envolventes para estudantes ou funcionários?

Absolutamente, o HeyGen é um criador de vídeos de IA ideal para desenvolver experiências de aprendizado altamente envolventes, perfeito para vídeos de integração de estudantes e vídeos de treinamento de integração de funcionários. Sua plataforma intuitiva permite que você produza conteúdo abrangente e impactante para ambientes educacionais e treinamentos corporativos.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para agilizar a produção de vídeos, como legendas e modelos?

O HeyGen agiliza significativamente a edição de vídeos com uma gama de recursos poderosos, incluindo legendas automáticas para acessibilidade e uma rica biblioteca de modelos e cenas de vídeo. Isso permite a criação rápida de conteúdo profissional sem habilidades técnicas extensas.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para branding e localização?

O HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores específicas da marca de forma harmoniosa em seus vídeos. Além disso, suas capacidades de localização suportam a criação de conteúdo diversificado, tornando seus vídeos gerados por IA relevantes para um público global.

