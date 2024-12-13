A HeyGen é um gerador de vídeos de IA excepcional que simplifica a criação de diversos materiais de aprendizado, incluindo guias de estudo em vídeo e vídeos de projetos. Seus recursos, como gravação de tela e gravação de webcam, permitem que educadores desenvolvam conteúdo abrangente e envolvente de forma eficiente para aprendizado baseado em projetos.