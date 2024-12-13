Imagine um vídeo personalizado de 45 segundos de relatório de conquistas estudantis, projetado para os pais e o aluno, celebrando seu crescimento individual ao longo do semestre. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, exibindo obras de arte dos alunos e destaques de projetos, complementados por uma música de fundo inspiradora. Utilize a geração de narração do HeyGen para adicionar uma narrativa acolhedora e inclua legendas para acessibilidade, tornando o relatório uma lembrança verdadeiramente emocionante.

Gerar Vídeo