Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional refinado de 45 segundos para gerentes de produtos SaaS focado em melhorar seu processo de integração de usuários. Este vídeo deve apresentar uma estética visual limpa e profissional, com música de fundo suave e legendas precisas, aproveitando os modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para demonstrar um engajamento eficaz de usuários pela primeira vez.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de integração de funcionários de 60 segundos voltado para profissionais de RH, mostrando como apresentar novos contratados à cultura da empresa de forma tranquila. O tom deve ser amigável e encorajador, com uma trilha musical profissional e calmante, utilizando avatares de IA de alta qualidade e a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro para transmitir informações-chave de forma envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo tutorial dinâmico de 30 segundos para desenvolvedores ou especialistas em produtos explicando um novo recurso de software. O estilo visual deve ser instrutivo e envolvente, com áudio nítido, projetado para simplificar etapas complexas, aproveitando ao máximo o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen e o amplo suporte a biblioteca de mídia/estoque para criar "vídeos tutoriais" atraentes e digeríveis.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Integração da Plataforma de Streaming

Crie facilmente vídeos de integração envolventes para seus usuários e funcionários da plataforma de streaming, garantindo uma introdução suave e informativa ao seu serviço.

1
Step 1
Crie Sua Base
Comece selecionando um modelo profissional ou inserindo seu roteiro para aproveitar nossas capacidades de texto para vídeo, iniciando seu projeto de vídeo de integração de forma eficiente.
2
Step 2
Personalize Visuais e Marca
Personalize seu vídeo adicionando avatares de IA, integrando mídia de nossa biblioteca e aplicando as cores e logotipo exclusivos da sua marca para um visual consistente.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Aprimore a clareza e acessibilidade gerando narrações com som natural a partir do seu roteiro e adicionando automaticamente legendas precisas ao seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Facilmente
Finalize seu vídeo de integração ajustando sua proporção de aspecto para várias plataformas, depois exporte facilmente para entregar uma experiência polida aos seus novos usuários ou funcionários.

Casos de Uso

Criação Rápida de Vídeos com IA

Gere rapidamente diversos vídeos de integração e tutoriais usando modelos personalizáveis e IA, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de alta qualidade?

A HeyGen atua como um poderoso criador de vídeos de integração, permitindo que você gere rapidamente vídeos de integração profissionais usando texto para vídeo a partir de um roteiro e modelos personalizáveis. Isso simplifica todo o processo, facilitando a produção de conteúdo envolvente para seu programa de integração.

Que tipos de vídeos de integração impactantes posso produzir com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode criar diversos tipos de vídeos de integração, incluindo vídeos abrangentes de integração de funcionários, guias eficazes de integração de usuários e tutoriais de integração de clientes envolventes. Aproveite nossos avatares de IA para personalizar essas experiências para um impacto máximo.

A HeyGen pode integrar branding personalizado no conteúdo da minha plataforma de vídeos de integração?

Absolutamente, a HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente nos seus vídeos de integração, garantindo consistência em todas as saídas do criador de vídeos de integração da plataforma de streaming. Isso assegura uma experiência de marca contínua para cada novo contratado ou usuário.

A HeyGen oferece capacidades avançadas de IA para criar vídeos de integração dinâmicos?

A HeyGen utiliza IA de ponta para várias funcionalidades, como gerar narrações realistas de IA e legendas, aprimorando seus vídeos de integração. Nossos avatares de IA ainda permitem que você crie personagens envolventes e consistentes para seus vídeos de treinamento corporativo sem precisar de câmeras ou atores.

