Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo instrucional polido de 60 segundos, projetado para proprietários de pequenas empresas e criadores de cursos online. Com um estilo visual profissional, mas amigável, e uma narração clara e informativa, este vídeo destacará a simplicidade da criação de vídeos. Enfatize o uso de Modelos e cenas pré-desenhados para montar rapidamente conteúdo atraente, transformando scripts simples de texto em vídeo em módulos educacionais envolventes ou apresentações de produtos.
Desenvolva um módulo de treinamento acessível de 90 segundos para equipes de L&D e treinadores corporativos, focando em melhorar a retenção de conhecimento. Este vídeo instrutivo apresentará uma estética visual limpa e narração profissional, destacando especificamente a utilidade de Legendas automáticas. Demonstre como essas legendas tornam os Vídeos de Treinamento por IA mais inclusivos e contribuem para um conteúdo de aprendizado mais envolvente, garantindo que informações críticas sejam compreendidas por todos os públicos.
Construa um vídeo explicativo preciso de 75 segundos para educadores de tecnologia e analistas de dados, ilustrando conceitos complexos relacionados ao treinamento de dados em streaming. O estilo visual deve ser analítico e limpo, apoiado por uma narração clara e especializada. Mostre o processo contínuo de transformar um script detalhado em um vídeo completo usando Texto para vídeo a partir de script, utilizando efetivamente as capacidades da plataforma para gerar um vídeo de treinamento de dados em streaming informativo que simplifica fluxos técnicos intrincados.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Melhore os resultados de aprendizado criando vídeos de treinamento dinâmicos impulsionados por IA que capturam a atenção e melhoram significativamente a retenção de conhecimento.
Escale a Criação de Cursos e Alcance.
Desenvolva rapidamente inúmeros cursos envolventes com IA, expandindo seus programas de treinamento para alcançar um público mais amplo de forma eficiente e eficaz.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?
O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de texto para vídeo para transformar scripts em conteúdo de vídeo envolvente, simplificando drasticamente o processo de criação de vídeos. Isso permite que os usuários gerem vídeos de treinamento por IA de alta qualidade e outros conteúdos criativos de forma eficiente.
O HeyGen pode apoiar equipes profissionais de L&D?
Com certeza, o HeyGen é ideal para equipes de L&D e empresas que buscam criar conteúdo de aprendizado envolvente, como vídeos de Integração de Funcionários e Treinamento Técnico. Seu suporte multilíngue e recursos de Legendas melhoram a retenção de conhecimento e a acessibilidade para públicos diversos.
Quais ativos criativos o HeyGen oferece?
O HeyGen fornece uma rica biblioteca de Modelos personalizáveis, juntamente com narrações de IA avançadas e suporte a biblioteca de mídia para aprimorar seus projetos de vídeo. Os usuários também podem utilizar controles de branding para manter uma identidade visual consistente em todos os seus esforços de criação de vídeo.
Quão rápido o HeyGen pode gerar um vídeo?
O HeyGen é projetado para criação rápida de vídeos, permitindo que você transforme texto em vídeo de forma ágil e eficiente. Isso possibilita a produção rápida de diversos conteúdos, desde documentação interna até vídeos de capacitação de vendas, sem as complexidades tradicionais da produção de vídeo.