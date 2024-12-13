Gere um vídeo de marketing atraente de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas, destacando a facilidade de criar conteúdo profissional. O estilo visual deve ser claro e convidativo, com gráficos limpos e um tom de áudio amigável e otimista. Este vídeo, aproveitando o poder de um criador de vídeos de marketing, utilizará os modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para transmitir rapidamente sua mensagem, posicionando-se como uma solução acessível para suas necessidades promocionais.

Gerar Vídeo