Gere um vídeo de marketing atraente de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas, destacando a facilidade de criar conteúdo profissional. O estilo visual deve ser claro e convidativo, com gráficos limpos e um tom de áudio amigável e otimista. Este vídeo, aproveitando o poder de um criador de vídeos de marketing, utilizará os modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para transmitir rapidamente sua mensagem, posicionando-se como uma solução acessível para suas necessidades promocionais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo informativo de atualização estratégica de 60 segundos voltado para funcionários e partes interessadas da empresa, detalhando conquistas recentes e metas futuras. Empregue uma estética visual sofisticada e profissional com um tom confiante e articulado. Este vídeo, produzido usando um gerador de vídeos de atualização estratégica, deve apresentar de forma proeminente um avatar de IA entregando insights chave, aprimorado pela robusta capacidade de avatares de IA da HeyGen para garantir uma apresentação personalizada e consistente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo dinâmico de 30 segundos projetado para potenciais clientes, destacando os principais benefícios de um novo serviço. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, usando cores vibrantes e texto cinético, acompanhado por uma narração clara e entusiástica. Este poderoso vídeo explicativo será criado sem esforço a partir de um roteiro, utilizando o recurso eficiente de texto-para-vídeo da HeyGen para transformar conteúdo escrito em uma narrativa visualmente atraente e fácil de entender.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de IA cativante de 15 segundos para seguidores de redes sociais, servindo como um teaser rápido para o lançamento de um produto. Os elementos visuais devem ser modernos e visualmente impactantes, incorporando cortes rápidos e animações envolventes, tudo ao som de uma trilha sonora contemporânea e animada. Este curto vídeo de IA contará com a geração avançada de narração da HeyGen para entregar uma mensagem concisa e atraente, garantindo o máximo impacto em um formato breve.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Atualização Estratégica

Transforme sem esforço suas atualizações estratégicas em vídeos de IA envolventes que cativam seu público e comunicam informações chave com clareza e impacto.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando sua atualização estratégica. Cole seu texto diretamente na plataforma, aproveitando a capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiros para converter automaticamente sua mensagem em conteúdo de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Cena
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar sua atualização. Personalize sua cena com fundos e layouts apropriados usando os modelos de vídeo disponíveis para combinar com a estética da sua empresa.
3
Step 3
Aplique Branding e Voz
Reforce sua identidade de marca aplicando controles de branding como seu logotipo e cores personalizadas. Melhore a entrega da sua atualização com geração de narração realista, garantindo que sua mensagem seja clara e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de atualização estratégica revisando-o para precisão. Exporte seu vídeo de IA de alta qualidade em vários formatos e proporções, pronto para compartilhar com as partes interessadas em todas as suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Dissemine Anúncios Estratégicos Chave

Crie e compartilhe rapidamente clipes de vídeo envolventes em várias plataformas para comunicar efetivamente anúncios e atualizações estratégicas urgentes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar minha produção de vídeos de marketing?

O poderoso gerador de vídeos de IA da HeyGen serve como um motor criativo, oferecendo modelos personalizáveis e avatares de IA para produzir vídeos de marketing atraentes rapidamente. Ele simplifica todo o processo, ajudando você a dar vida à sua visão de forma eficiente.

Quais capacidades abrangentes a HeyGen oferece para geração de vídeos?

A HeyGen fornece uma plataforma de geração de vídeos de IA de ponta a ponta, permitindo que os usuários aproveitem recursos de texto-para-vídeo a partir de roteiros, avatares de IA avançados e geração de narração realista. Isso capacita você a criar vídeos de IA profissionais sem esforço do início ao fim.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todos os meus vídeos de IA?

Absolutamente, a HeyGen garante a consistência da marca através de controles de branding robustos, permitindo que você incorpore perfeitamente seus logotipos e cores específicas em seus vídeos de IA. Este recurso é crucial para criar vídeos de atualização estratégica profissionais e manter uma identidade de marca unificada.

O editor de vídeo de IA da HeyGen é adequado para criar vídeos explicativos envolventes?

Sim, o editor de vídeo de IA intuitivo da HeyGen é ideal para criar vídeos explicativos envolventes com notável facilidade. Você pode utilizar modelos personalizáveis, adicionar legendas automáticas e gerar texto-para-vídeo a partir de roteiros para esclarecer tópicos complexos de forma eficaz para seu público.

