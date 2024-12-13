Imagine um pequeno empresário precisando comunicar objetivos estratégicos complexos para sua equipe. Crie um vídeo explicativo de 1 minuto e 30 segundos mostrando como o HeyGen, um gerador de vídeos por IA, simplifica esse processo. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando avatares de IA do HeyGen para apresentar os pontos principais de forma clara, complementados por uma narração confiante e otimista, demonstrando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro".

