Crie um vídeo envolvente de 30 segundos para pequenos empresários que estão lançando um novo produto, utilizando o HeyGen como um poderoso criador de vídeos narrativos. O estilo visual deve ser limpo, moderno e animado, complementado por uma narração animada e amigável. Aproveite o recurso de texto-para-vídeo a partir do roteiro para transformar rapidamente sua mensagem de marketing em um explicador animado profissional, garantindo que seu público entenda a proposta de valor instantaneamente.

Gerar Vídeo