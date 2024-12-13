Gerador de Vídeos de Histórias: Crie Histórias Envolventes com IA

Transforme suas ideias escritas em narrativas visuais envolventes com nosso recurso avançado de Texto para Vídeo a partir de roteiro.

Crie uma história motivacional envolvente de 30 segundos voltada para jovens empreendedores, mostrando a jornada da ideia ao sucesso. O estilo visual deve ser dinâmico e inspirador, com imagens de arquivo dinâmicas e gráficos vibrantes, acompanhados por uma trilha sonora orquestral edificante. Utilize a "Geração de narração" do HeyGen para entregar uma narrativa poderosa e encorajadora, tornando-a perfeita para engajar "Conteúdo de Mídia Social".

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 45 segundos para um gadget futurista fictício, direcionado a entusiastas de tecnologia e primeiros adotantes. Empregue um estilo visual elegante e minimalista com animações limpas e efeitos sonoros sutis de ficção científica, apoiados por um roteiro informativo e envolvente. Aproveite os "Avatares de IA" do HeyGen para apresentar os principais recursos e benefícios, transformando roteiros de "gerador de texto para vídeo" em uma apresentação cativante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um microdrama comovente de 60 segundos explorando um momento de bondade inesperada entre estranhos, adequado para um público geral em busca de conteúdo emocionante. O tom visual deve ser quente e íntimo, com iluminação natural e closes emotivos, sublinhado por música de piano suave e reflexiva. Garanta que a narrativa seja totalmente acessível usando "Legendas" do HeyGen, aprimorando a "criação de histórias em vídeo" com um toque pessoal.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma anedota histórica cativante de 20 segundos sobre uma invenção obscura, voltada para aprendizes curiosos e entusiastas de história. A estética visual deve misturar imagens de arquivo com elementos modernos de infografia, ambientada em um fundo de música curiosa e caprichosa. Acelere o processo de "gerador de histórias em vídeo" utilizando "Modelos e cenas" do HeyGen para montar rapidamente sequências visualmente envolventes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Histórias

Transforme suas ideias em histórias em vídeo envolventes com IA, dando vida às suas narrativas em apenas alguns passos simples.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Narrativo
Comece elaborando sua história. Insira seu texto, e nosso avançado gerador de texto para vídeo converterá instantaneamente seu roteiro em cenas de vídeo dinâmicas, estabelecendo a base para seu vídeo de narrativa.
2
Step 2
Selecione Seus Avatares e Cenas de IA
Dê vida aos seus personagens escolhendo entre uma ampla gama de avatares de IA. Combine-os com modelos e cenas adequados para representar visualmente sua história, garantindo que sua mensagem ressoe poderosamente.
3
Step 3
Adicione Narrações e Refinamentos
Aprimore seu vídeo com geração de narração profissional, tornando sua narrativa envolvente e acessível. Integre música de fundo e legendas para completar a experiência imersiva da sua história.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua História
Uma vez que seu vídeo de narrativa esteja polido, exporte-o facilmente em vários formatos de proporção adequados para qualquer plataforma. Compartilhe sua narrativa envolvente com seu público e cause impacto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Destaque jornadas e depoimentos de clientes envolventes com vídeos de IA, construindo confiança e demonstrando valor de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar a criação de histórias em vídeo criativas?

O HeyGen capacita os usuários a criar histórias em vídeo envolventes com seu avançado gerador de vídeos com IA. Aproveite avatares de IA realistas, diversos modelos de IA e narração automática para dar vida às suas narrativas, tornando a criação de histórias em vídeo complexas acessível a todos.

O HeyGen pode transformar texto em vídeos com IA?

Sim, o HeyGen funciona como um poderoso gerador de texto para vídeo, permitindo que você transforme facilmente roteiros ou sugestões de texto em vídeos de alta qualidade com IA. Nossa plataforma suporta a geração de narrações com som natural e legendas precisas, simplificando a produção de conteúdo em vídeo.

Que tipo de avatares de IA o HeyGen oferece para criação de vídeos?

O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA realistas e opções de personagens personalizados para aprimorar seus projetos de vídeo. Você pode manter personagens consistentes em seu conteúdo ou explorar vídeos sem rosto, garantindo visuais profissionais e cinematográficos para todas as suas necessidades de narrativa.

Como o HeyGen simplifica a produção de vídeos para mídias sociais?

O HeyGen simplifica a criação de conteúdo dinâmico para mídias sociais com seus modelos de IA intuitivos e recursos de edição em tempo real. Adicione facilmente música de fundo e gere vídeos virais, depois exporte diretamente ou otimize para plataformas, tornando a produção de vídeos eficiente e acessível.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo