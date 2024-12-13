Gerador de Vídeo de Storyboard: Visualize Sua Visão Rapidamente

Otimize seu processo criativo de storyboard e dê vida ao seu roteiro com nossa poderosa capacidade de Texto para Vídeo a partir do Roteiro.

Crie um pitch convincente de um curta-metragem animado de 60 segundos usando os avatares de IA do HeyGen para mostrar seu processo criativo de storyboard. Direcione cineastas aspirantes e criadores independentes, empregando um estilo visual dramático com música cinematográfica para destacar sua visão de narrativa. Utilize o recurso de texto para vídeo a partir do roteiro para dar vida à sua narrativa sem esforço, apresentando um conceito completo e envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine que você é um profissional de marketing criando um vídeo explicativo interno de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas. Este vídeo deve detalhar os benefícios de planejar projetos de vídeo para lançamentos de produtos, apresentado com um estilo visual limpo e profissional e uma trilha sonora corporativa animada. Otimize seu fluxo de trabalho aproveitando modelos personalizáveis e adicionando legendas claras para acessibilidade, garantindo que sua mensagem seja impactante e fácil de entender.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um rápido tutorial de 30 segundos para estudantes e educadores demonstrando como é fácil usar um software de storyboard digital para planejamento de projetos. O vídeo precisa de uma estética visual brilhante e instrutiva com música de fundo calma. Destaque a facilidade da plataforma utilizando suporte de biblioteca de mídia/estoque para auxílios visuais e converta seu roteiro diretamente em vídeo usando a capacidade de texto para vídeo a partir do roteiro, tornando o aprendizado acessível e envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um anúncio dinâmico de 15 segundos para redes sociais voltado para influenciadores e estrategistas de conteúdo, focando na criação de narrativas envolventes de formato curto. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e acelerado com música pop vibrante. Mostre a versatilidade dos avatares de IA do HeyGen para criar personagens personalizados únicos em vários quadros de storyboard, e adapte facilmente o resultado para diferentes plataformas usando redimensionamento de proporção e exportações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Storyboard

Transforme suas ideias em narrativas visuais com facilidade usando nossa plataforma intuitiva com tecnologia de IA, otimizando sua produção criativa de vídeo do roteiro à tela.

1
Step 1
Crie Seu Esboço Baseado em Roteiro
Comece inserindo seu 'roteiro' diretamente no gerador. Utilize o recurso 'Texto para Vídeo a partir do Roteiro' do HeyGen para delinear instantaneamente sua narrativa e gerar conceitos iniciais de cena.
2
Step 2
Escolha e Desenhe Cenas
Selecione de uma rica biblioteca de 'modelos personalizáveis' para desenhar cada quadro de storyboard. Você pode aprimorar seus visuais incorporando ativos do 'Suporte de Biblioteca de Mídia/Estoque' do HeyGen.
3
Step 3
Adicione Elementos Narrativos Ricos
Eleve seu 'processo criativo de storyboard' adicionando narração impactante usando o recurso de 'Geração de Narração' do HeyGen, garantindo uma história visual abrangente e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Visão
Finalize sua narrativa visual e 'exporte' usando o recurso de 'Redimensionamento de Proporção e Exportações' do HeyGen. Este 'fluxo de trabalho otimizado' prepara seu projeto para uma produção de vídeo eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Treinamento e Aprendizado Aprimorados

Converta storyboards de treinamento em vídeos dinâmicos de IA, melhorando o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen melhora o processo criativo de storyboard?

O HeyGen transforma o processo criativo de storyboard permitindo que você gere facilmente quadros de storyboard diretamente do seu roteiro. Suas ferramentas com tecnologia de IA e modelos personalizáveis capacitam você a visualizar a narrativa cinematográfica de forma rápida e eficiente, passando do conceito à produção de vídeo com facilidade.

O HeyGen pode servir como um software de storyboard digital?

Com certeza, o HeyGen funciona como um poderoso software de storyboard digital, integrando capacidades de storyboard com IA. Os usuários podem utilizar um editor fácil de arrastar e soltar para organizar cenas, incorporar avatares de IA e gerar narrações, otimizando seu fluxo de trabalho de produção de vídeo desde o planejamento de projetos de vídeo até o resultado final.

Quais opções personalizáveis estão disponíveis para storyboards no HeyGen?

O HeyGen oferece modelos personalizáveis extensos e recursos para dar vida à sua visão criativa. Você pode criar personagens personalizados usando avatares de IA, adicionar controles de marca e utilizar uma rica biblioteca de mídia para criar quadros de storyboard únicos, garantindo que sua produção de vídeo se alinhe perfeitamente com seu roteiro.

Como o HeyGen otimiza o planejamento de projetos de vídeo?

O HeyGen otimiza significativamente o planejamento de projetos de vídeo atuando como um eficiente gerador de vídeo de storyboard. Ele permite a conversão de texto para vídeo a partir do roteiro, permitindo que você desenvolva rapidamente conceitos visuais e crie quadros de storyboard detalhados, acelerando todo o seu fluxo de trabalho de produção de vídeo.

