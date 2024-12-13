A HeyGen utiliza tecnologia sofisticada de avatares de IA e gerador de voz de IA para dar vida aos seus roteiros com cabeças falantes realistas. Essa capacidade elimina a necessidade de câmeras ou atores, proporcionando apresentações de áudio e visuais de alta qualidade que cativam o público e aumentam o engajamento dos espectadores em todo o conteúdo de vídeo.