Imagine um vídeo de marketing de 30 segundos projetado para pequenos empresários lançando uma nova linha de produtos. O estilo visual deve ser brilhante, animado e moderno, apresentando cortes rápidos dos produtos em um ambiente de loja, acompanhado por uma narração amigável e entusiasmada. Este vídeo demonstrará como é fácil gerar conteúdo envolvente usando um gerador de vídeo de vitrine, aproveitando a poderosa capacidade de geração de narração do HeyGen para narrar os benefícios do produto.

Gerar Vídeo