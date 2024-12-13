Criador de Vídeos Promocionais para Vitrines: Fácil e Eficaz

Crie vídeos de marketing impressionantes para sua vitrine sem esforço com nossos Modelos e cenas impulsionados por AI.

Crie um vídeo promocional vibrante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, destacando uma nova linha de produtos para suas vitrines. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com música de fundo animada, enquanto uma narração entusiástica em AI anuncia os principais recursos e benefícios, enfatizando como é fácil começar com os extensos Modelos e cenas da HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio dinâmico de 15 segundos para redes sociais, voltado para consumidores, para uma venda relâmpago que se aproxima. O estilo visual deve ser acelerado, com cortes empolgantes e gráficos festivos, acompanhado por música pop moderna. Use o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar rapidamente visuais atraentes que chamem a atenção e criem urgência para a oferta por tempo limitado.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de marketing envolvente de 45 segundos para potenciais clientes em busca de serviços confiáveis, apresentando depoimentos autênticos de clientes. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, usando iluminação suave e música de fundo sutil. Empregue avatares de AI da HeyGen para apresentar avaliações positivas, adicionando um toque profissional e pessoal à prova social.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo informativo de 60 segundos para profissionais ocupados, detalhando um serviço único ou recurso complexo de produto. O estilo visual deve ser limpo e minimalista, incorporando animações no estilo infográfico para esclarecer os pontos. Uma narração profissional e clara, gerada usando a capacidade de Geração de Narração da HeyGen, guiará o público através da explicação, destacando a proposta de valor.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais para Vitrines

Crie vídeos promocionais envolventes para sua vitrine com facilidade, transformando suas ideias em conteúdo de marketing impressionante para engajar clientes.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de modelos profissionalmente projetados para iniciar seu vídeo promocional. Nossos Modelos e cenas fornecem uma base sólida para qualquer vídeo de marketing.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Transforme texto em conteúdo de vídeo envolvente sem esforço. Utilize nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para dar vida rapidamente às suas mensagens promocionais sem precisar filmar.
3
Step 3
Gere Narrações
Melhore seu vídeo promocional para vitrine com áudio de alta qualidade. Nossa capacidade de Geração de Narração permite que você adicione narrações profissionais em vários idiomas e estilos, perfeitas para anúncios de vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Prepare seu vídeo para qualquer plataforma. Com redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, você pode otimizar seu vídeo promocional para redes sociais ou exibição em vitrine, garantindo que ele fique perfeito em qualquer lugar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Construa confiança e credibilidade transformando depoimentos de clientes em vídeos envolventes impulsionados por AI.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing para minha vitrine?

A HeyGen torna fácil produzir vídeos de marketing envolventes para sua vitrine usando ferramentas intuitivas impulsionadas por AI. Aproveite uma ampla gama de modelos personalizáveis e um editor de arrastar e soltar para manter o controle criativo e gerar rapidamente conteúdo de vídeo promocional de alta qualidade.

A HeyGen pode utilizar ferramentas impulsionadas por AI para anúncios de vídeo atraentes?

Sim, a HeyGen integra ferramentas avançadas impulsionadas por AI para elevar seus anúncios de vídeo. Nossa plataforma permite a geração de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e narrações em AI, garantindo vídeos promocionais profissionais e envolventes que capturam a atenção.

Que controle criativo a HeyGen oferece para personalizar vídeos promocionais?

A HeyGen oferece amplo controle criativo para seus vídeos promocionais, permitindo que você adapte o conteúdo à sua marca. Utilize controles de branding para logotipos e cores, acesse uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque e ajuste precisamente o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para uma apresentação perfeita.

Como a HeyGen pode ajudar a otimizar vídeos promocionais para plataformas de redes sociais?

A HeyGen é projetada para ajudá-lo a otimizar vídeos promocionais para várias plataformas de redes sociais com facilidade. Recursos como legendas automáticas e redimensionamento e exportação flexíveis de proporção de aspecto garantem que seus anúncios de vídeo estejam perfeitamente formatados e acessíveis a um público mais amplo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo