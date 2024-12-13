Criador de Vídeos da Loja do Mês: Fácil e Envolvente

Mostre sua loja principal com facilidade. Nossos modelos e cenas intuitivos permitem que você crie vídeos atraentes da 'Loja do Mês' em minutos.

Crie um vibrante vídeo de anúncio de 30 segundos celebrando o vencedor da sua 'Loja do Mês', projetado para proprietários de negócios locais compartilharem em suas redes sociais. Utilize os diversos Modelos e cenas do HeyGen para mostrar seu sucesso com visuais brilhantes e comemorativos e uma narração clara e entusiástica gerada através do recurso de geração de Narração, tornando-o um poderoso criador de vídeos promocionais para engajamento comunitário.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional elegante de 45 segundos destacando produtos ou serviços principais da sua 'Loja do Mês', voltado para gerentes de marketing e lojas de e-commerce que buscam criação de conteúdo eficiente. Este vídeo deve apresentar visuais modernos e dinâmicos focados em produtos, aprimorados com música de fundo envolvente, e se beneficiar da funcionalidade Texto-para-vídeo para rapidamente traduzir suas ideias em narrativas atraentes, apoiado pela extensa biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen para visuais de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo inspirador de 60 segundos mostrando como qualquer novo empreendedor pode aproveitar o HeyGen como um 'gerador de ideias para vídeo' para lançar promoções de seu negócio de forma eficaz, direcionado a novos proprietários de negócios e iniciantes em marketing. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo, instrutivo e amigável, usando um avatar de IA para guiar os espectadores pelo processo e reforçado por Legendas para máxima acessibilidade, demonstrando o poder do software de criação de vídeos sem barreiras técnicas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um rápido anúncio de 20 segundos para redes sociais para reutilizar 'anúncios promocionais' existentes em diferentes plataformas, especificamente para profissionais de marketing de redes sociais e criadores de conteúdo que buscam maximizar o alcance. Este vídeo rápido e moderno empregará visuais otimizados para dispositivos móveis com música de fundo cativante e utilizará o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações do HeyGen para se ajustar perfeitamente a vários canais, facilmente adaptável através de seus diversos Modelos e cenas para implantação rápida.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos da Loja do Mês

Crie facilmente vídeos promocionais envolventes para sua Loja do Mês, aumentando o reconhecimento com software de criação de vídeo com IA.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Escolha entre uma vasta biblioteca de modelos profissionalmente projetados ou simplesmente cole seu texto para iniciar a geração de ideias para vídeo.
2
Step 2
Personalize com Facilidade
Utilize o editor fácil de arrastar e soltar para incorporar elementos da sua marca, texto e aprimorar seu vídeo com visuais de IA.
3
Step 3
Gere Elementos Envolventes
Aproveite a IA para gerar narrações dinâmicas e legendas precisas, aperfeiçoando seu vídeo promocional com capacidades avançadas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Otimize seu vídeo final para vários canais de redes sociais com redimensionamento de proporção de aspecto, depois baixe e compartilhe sua criação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso

.

Mostre efetivamente sua 'Loja do Mês' com vídeos envolventes de IA, celebrando suas conquistas e inspirando a lealdade dos clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar minhas campanhas de marketing?

HeyGen é um criador de vídeos promocionais com IA que capacita empresas a criar vídeos promocionais profissionais de forma eficiente. Ele oferece um editor fácil de arrastar e soltar e visuais de IA para gerar vídeos envolventes para redes sociais em todas as suas campanhas de marketing.

O que torna o HeyGen um gerador de ideias para vídeo eficaz?

HeyGen transforma seus conceitos em vídeos profissionais sem esforço com sua ferramenta intuitiva de produção de vídeo self-service. Utilize uma vasta biblioteca de modelos de vídeo e visuais de IA para dar vida às suas ideias criativas rapidamente.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos promocionais alinhados à marca?

Com certeza! O HeyGen permite que as empresas criem vídeos consistentes e alinhados à marca usando controles abrangentes de branding, como logotipos e cores personalizados. Isso garante que todos os seus vídeos promocionais estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca para vários canais de redes sociais.

Como o HeyGen apoia a criação de vídeos empresariais globais?

HeyGen simplifica a criação de vídeos empresariais com recursos avançados como narrações geradas por IA e legendas automáticas, tornando seu conteúdo acessível mundialmente. Você pode facilmente redimensionar vídeos para os canais sociais apropriados, garantindo máximo engajamento em diversos públicos.

