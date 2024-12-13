Crie um vídeo explicativo animado vibrante de 45 segundos direcionado a jovens adultos iniciantes em finanças, explicando o conceito de 'diversificação' no mercado de ações. O estilo visual deve ser envolvente e em formato de desenho animado com cores vivas, complementado por uma narração amigável e encorajadora. Utilize os avatares de AI da HeyGen para apresentar as informações de forma clara e aproveite a geração de narração para um áudio polido.

Gerar Vídeo