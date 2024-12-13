Seu Criador de Vídeos Passo a Passo Definitivo para Tutoriais

Crie vídeos tutoriais profissionais com facilidade usando modelos e cenas intuitivos, sem necessidade de experiência.

Produza um vídeo cativante de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo, ilustrando como criar rapidamente vídeos tutoriais envolventes para redes sociais. O estilo visual deve ser brilhante e energético, complementado por uma narração amigável e clara, aproveitando os extensos "Modelos e cenas" da HeyGen para simplificar o processo de criação.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um guia visual perspicaz de 60 segundos direcionado a gerentes de treinamento e gerentes de produto, mostrando como utilizar um criador de vídeos passo a passo para criar documentação de vídeo gerada por IA de forma eficiente. Empregue um estilo gráfico limpo e profissional com uma narração calma e autoritária, destacando o recurso avançado de "Geração de narração" da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo explicativo impactante de 45 segundos voltado para profissionais de marketing e startups, explicando como usar um criador de vídeos explicativos para apresentar um novo produto de forma eficaz. A estética visual deve apresentar animações modernas e dinâmicas, acompanhadas por uma voz envolvente e persuasiva, utilizando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para uma criação de conteúdo sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 90 segundos para educadores e treinadores corporativos, demonstrando como qualquer pessoa, mesmo sem experiência em edição de vídeo, pode produzir conteúdo de vídeo atraente. Adote um estilo de compartilhamento de tela informativo e visualmente claro, com um tom encorajador e acessível, garantindo a inclusão das robustas "Legendas/captions" da HeyGen para acessibilidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Passo a Passo

Transforme procedimentos complexos em tutoriais em vídeo claros e envolventes, capacitando seu público com guias visuais fáceis de seguir.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando um modelo pré-desenhado ou partindo de uma tela em branco para definir a base do seu vídeo instrucional usando Modelos e cenas.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Insira seu texto, faça upload de visuais ou utilize gravações de tela para detalhar cada etapa do seu processo com precisão, apoiado por uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque.
3
Step 3
Aplique Melhorias
Gere narrações profissionais e adicione legendas para garantir que sua mensagem seja clara e acessível a todos os espectadores através da Geração de narração.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e exporte facilmente em vários formatos para compartilhamento sem complicações em plataformas como redes sociais, aproveitando o redimensionamento de proporção e exportações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore o Treinamento de Funcionários e SOPs

.

Aprimore o treinamento corporativo e os procedimentos operacionais padrão (SOPs) com documentação de vídeo interativa e gerada por IA passo a passo.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de tutoriais em vídeo passo a passo?

A HeyGen capacita os usuários a criar tutoriais em vídeo passo a passo e vídeos explicativos envolventes sem experiência prévia em edição de vídeo. Sua plataforma intuitiva torna a documentação em vídeo fácil de produzir para todos.

Qual é o papel da IA no processo de criação de vídeos da HeyGen?

A HeyGen utiliza sua plataforma de IA generativa para transformar roteiros em vídeos dinâmicos usando avatares de IA e narrações realistas. Os usuários podem selecionar entre uma ampla gama de modelos e mais de 200 vozes e idiomas diferentes para aprimorar seu conteúdo.

A HeyGen pode ser usada para criar conteúdo de vídeo para redes sociais e marketing?

Absolutamente, a HeyGen é ideal para produzir uma ampla gama de documentações em vídeo, incluindo vídeos de produtos atraentes e conteúdo de marketing para redes sociais e YouTube. Suas ferramentas versáteis suportam diversas necessidades de estratégia de marketing de forma eficiente.

Como os usuários podem personalizar seus vídeos na HeyGen?

A HeyGen oferece um editor de vídeo abrangente com diversos modelos e controles de marca, permitindo que os usuários personalizem vídeos com seu logotipo, cores e texto e legendas específicos. Isso garante que cada vídeo reflita sua marca única para um visual profissional.

