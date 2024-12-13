Gerador de Vídeos Passo a Passo: Crie Guias Práticos Facilmente

Crie guias práticos e vídeos explicativos de forma descomplicada. Aproveite modelos e cenas intuitivas para simplificar seu fluxo de trabalho.

Crie um vídeo explicativo cativante de 45 segundos apresentando uma ideia complexa para proprietários de pequenas empresas, utilizando os avatares de IA da HeyGen para uma apresentação dinâmica e adicionando uma narração amigável e entusiasmada para guiá-los. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, facilitando a compreensão de conceitos difíceis para seu público-alvo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um guia prático de 30 segundos para criadores de conteúdo, otimizado para engajamento em redes sociais, usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para gerar rapidamente conteúdo visual. Empregue um estilo visual dinâmico e acelerado com música animada e utilize legendas para garantir o máximo alcance em todas as plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo profissional de 60 segundos para profissionais de marketing apresentando um novo produto, aproveitando os extensos modelos e cenas da HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar uma narrativa visual elegante. O áudio deve apresentar uma narração confiante e persuasiva, complementando os visuais polidos e de alta qualidade para gerar interesse.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 50 segundos passo a passo para novos usuários de software como um documento de integração, garantindo clareza em vários dispositivos ao utilizar a capacidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen. Mantenha um estilo visual limpo e instrutivo com narração calma e clara, apoiada por legendas precisas para acessibilidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Passo a Passo

Transforme suas ideias em vídeos envolventes com nosso gerador passo a passo intuitivo, projetado para rapidez e resultados profissionais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Comece com um Modelo
Comece digitando ou colando seu roteiro de vídeo, ou selecione entre uma variedade de "modelos e cenas" pré-desenhados para iniciar seu projeto. Este passo fundamental estabelece a base para sua narrativa envolvente.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Voz
Dê vida ao seu conteúdo selecionando um "avatar de IA" para apresentar sua mensagem. Combine-o com uma narração expressiva de IA para criar uma apresentação visual dinâmica e envolvente.
3
Step 3
Adicione Visuais e Refine Detalhes
Enriqueça seu vídeo com música de fundo, imagens ou filmagens de estoque. Adicione e personalize facilmente "legendas" para melhorar a acessibilidade e o engajamento do espectador, garantindo que sua mensagem seja clara.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Obra-Prima
Uma vez satisfeito, finalize seu vídeo usando nosso recurso de "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para adequá-lo a várias plataformas. Baixe seu vídeo de alta qualidade e compartilhe-o instantaneamente nos canais desejados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Eleve o Treinamento Corporativo e a Integração

.

Crie módulos de treinamento dinâmicos e documentos de integração passo a passo que capturam a atenção e melhoram a retenção de conhecimento.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos explicativos envolventes?

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos ao permitir que você gere vídeos explicativos profissionais com avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiros. Aproveite modelos prontos para rapidamente dar vida à sua visão criativa, economizando tempo e recursos.

Quais capacidades de IA a HeyGen oferece para gerar vídeos?

A HeyGen oferece capacidades avançadas de IA, incluindo geração de texto para vídeo, onde você pode transformar prompts de texto em vídeos dinâmicos de IA. A plataforma também possui um gerador de voz de IA, oferecendo narrações realistas para aprimorar seu conteúdo.

A HeyGen pode simplificar o processo de criação de guias passo a passo?

Com certeza, a HeyGen funciona como um gerador de vídeos passo a passo intuitivo, perfeito para criar guias detalhados. Adicione facilmente avatares de IA, gere narrações e incorpore legendas automáticas para garantir que seu conteúdo instrucional seja claro e acessível.

A HeyGen oferece ferramentas de edição flexíveis para personalizar vídeos?

Sim, a HeyGen possui um editor de vídeo fácil de usar com funcionalidade de arrastar e soltar, permitindo ampla personalização. Você pode aplicar controles de marca, integrar seu logotipo e selecionar cores específicas para garantir que seus vídeos de IA sejam perfeitamente adaptados para redes sociais ou qualquer outra plataforma.

