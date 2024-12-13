Crie um vídeo tutorial vibrante e moderno de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas, mostrando como gerar rapidamente um guia "como fazer" para seu produto usando os avatares de IA da HeyGen. O estilo visual deve ser elegante e animado, com uma trilha sonora animada e uma narração clara guiando-os em cada etapa, enfatizando a facilidade de uso para qualquer pessoa que se torne um criador de vídeos tutoriais.

Gerar Vídeo