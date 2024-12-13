Os avatares de IA do HeyGen fornecem uma presença consistente e profissional na tela, reduzindo a necessidade de filmagens caras, enquanto as narrações geradas por IA garantem uma narração clara e precisa para conceitos complexos de STEM. Isso permite que os criadores produzam vídeos instrucionais de alta qualidade rapidamente e em escala, posicionando o HeyGen como um líder em criação de vídeos com IA.