Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo explicativo de 30 segundos projetado para o público geral nas redes sociais, oferecendo uma visão concisa dos avanços recentes na tecnologia de criadores de vídeo AI. Esta peça dinâmica deve aproveitar os diversos Modelos e cenas do HeyGen para um estilo visual acelerado, complementado por música de fundo animada e Legendas/legendas proeminentes para garantir alto engajamento e acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um conteúdo essencial de Gerador de Vídeo de Instrução STEM de 45 segundos para educadores e seus alunos do K-12, ilustrando especificamente o ciclo da água através de processos animados claros e passo a passo. Este vídeo contará com um avatar AI profissional do HeyGen para guiar a explicação com um tom autoritário, mas acessível, ainda mais aprimorado por visuais relevantes provenientes do suporte de biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma peça de criador de vídeo educacional de 75 segundos voltada para potenciais inscritos em cursos online, destacando os benefícios de um novo programa de ciência de dados. O vídeo requer uma aparência polida e profissional com transições suaves e narração confiante, garantindo uma apresentação ideal em várias plataformas ao utilizar o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen e gerando o roteiro em vídeo através da capacidade de Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Geração de Vídeos Explicativos STEM

Crie vídeos explicativos STEM envolventes de forma rápida e eficiente com nosso gerador alimentado por AI, transformando conceitos complexos em experiências de aprendizado visual claras para seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro sobre o tópico STEM. Nossa capacidade de texto-para-vídeo transformará instantaneamente suas palavras em uma explicação visual fundamental.
2
Step 2
Selecione Elementos Visuais
Enriqueça seu roteiro incorporando avatares AI profissionais para dar vida a conceitos complexos, tornando seu conteúdo educacional dinâmico e envolvente.
3
Step 3
Adicione Voz e Legendas
Gere narrações AI profissionais para seu roteiro, garantindo uma narração clara que melhora a compreensão de tópicos STEM complexos para seu público.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo explicativo e exporte-o como um MP4, garantindo que esteja perfeitamente formatado para compartilhamento sem interrupções em todas as suas plataformas educacionais.

Aumente o Engajamento no Aprendizado

Melhore a participação dos alunos e a retenção de conhecimento com vídeos dinâmicos gerados por AI para instrução STEM.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos explicativos STEM envolventes?

HeyGen é um criador de vídeos AI intuitivo que transforma seus roteiros em vídeos explicativos STEM atraentes. Utilize avatares AI e capacidades de texto-para-vídeo para gerar explicações visuais claras e envolventes para conceitos científicos complexos sem esforço.

Quais recursos tornam o HeyGen um eficaz Gerador de Vídeo de Instrução STEM?

HeyGen oferece recursos robustos como narrações AI, legendas automáticas e uma ampla gama de modelos e cenas especificamente projetados para conteúdo educacional. Isso permite que você crie vídeos de instrução STEM profissionais que aumentam o engajamento dos alunos.

O HeyGen é adequado para educadores do K-12 produzirem vídeos educacionais?

Absolutamente. HeyGen serve como um excelente criador de vídeos educacionais para educadores do K-12, oferecendo um editor de arrastar e soltar fácil de usar e modelos pré-projetados. Simplifique facilmente ideias complexas e crie explicações educacionais impactantes para cursos online.

O HeyGen pode personalizar processos animados e visualizações científicas para meu conteúdo?

Sim, o HeyGen permite que você personalize totalmente processos animados e integre visualizações científicas ricas em seus vídeos. Acesse uma biblioteca de mídia abrangente e controles de marca para projetar experiências de aprendizado visual únicas e envolventes adaptadas às suas necessidades específicas.

