Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing dinâmico de 30 segundos voltado para clientes existentes e seguidores de redes sociais, anunciando um novo recurso do produto. Utilize um estilo visual moderno e envolvente com música de fundo energética e use o recurso de texto para vídeo do HeyGen para transformar rapidamente sua mensagem em uma história visual atraente, completa com legendas automáticas para ampla acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos contratados e equipes internas, ilustrando a cultura vibrante da sua empresa e promovendo a 'comunicação interna', aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para enriquecer o conteúdo. Esta peça deve apresentar um visual amigável e de bastidores com música de fundo leve, construída sobre templates e cenas profissionalmente projetados para garantir uma aparência coesa e convidativa para qualquer 'criador de vídeos empresariais'.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo profissional autoritário de 50 segundos direcionado a colegas da indústria e clientes potenciais, oferecendo insights sobre tendências emergentes, criado usando o HeyGen como um 'criador de vídeos de IA'. O design visual deve ser limpo e informativo, acompanhado por uma narração confiante e música ambiente sutil, garantindo visualização ideal em várias plataformas ao utilizar as opções de redimensionamento de proporção e exportação do HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Relatório de Startup

Crie facilmente relatórios de vídeo profissionais e envolventes para sua startup em minutos, sem necessidade de experiência prévia em edição de vídeo, e impressione seu público.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo a Partir de um Roteiro
Cole seu roteiro de relatório de startup no editor. Nossa IA gerará automaticamente cenas de vídeo para você a partir do seu roteiro, tornando a criação de vídeos rápida e fácil.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Mídia
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA realistas para apresentar seu relatório. Enriqueça seu vídeo com ativos da biblioteca de mídia de estoque ou faça upload dos seus próprios para combinar perfeitamente com sua marca.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Gere narrações profissionais a partir do seu roteiro em vários idiomas e sotaques. Escolha a voz perfeita para narrar seu relatório de startup com clareza e impacto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo Profissional
Finalize seu vídeo de relatório de startup, aplique redimensionamento de proporção para diferentes plataformas e exporte-o em formatos de alta qualidade prontos para compartilhamento em plataformas de redes sociais ou comunicações internas.

Produza Vídeos de Marketing e Promoção Eficazes

Produza Vídeos de Marketing e Promoção Eficazes

Crie facilmente vídeos de marketing profissionais e anúncios para promover sua startup, aproveitando insights de relatórios para campanhas atraentes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para empresas e startups?

HeyGen é um criador de vídeos de IA que simplifica o processo, permitindo que empresas e startups criem vídeos profissionais rapidamente. Você pode transformar um simples roteiro em um vídeo envolvente usando avatares de IA e narração profissional, perfeito para vídeos de marketing ou comunicação interna.

Posso personalizar vídeos com elementos de marca e profissionais usando o HeyGen?

Absolutamente! O HeyGen permite total personalização com controles de marca para incorporar seu logotipo e cores. Você pode escolher entre uma variedade de avatares de IA e aproveitar uma biblioteca de mídia de estoque para criar conteúdo de vídeo atraente.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeos de IA eficiente para diversas necessidades de conteúdo?

O HeyGen se destaca em eficiência ao permitir que os usuários gerem vídeos de alta qualidade diretamente de um roteiro usando nossa tecnologia de texto para vídeo. Isso o torna ideal para criar conteúdo escalável, como vídeos de relatório de startup, vídeos de treinamento e atualizações de redes sociais com geração automática de legendas.

O HeyGen é fácil de usar para criar vídeos para plataformas de redes sociais?

Sim, o HeyGen possui um editor fácil de arrastar e soltar que torna a criação de vídeos acessível para todos. Você pode produzir vídeos de marketing otimizados para várias plataformas de redes sociais, incluindo Facebook e YouTube, e exportá-los em formatos de alta qualidade.

