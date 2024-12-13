Gerador de Vídeos de Integração para Startups: Crie Boas-Vindas Envolventes

Transforme sua experiência de integração. Produza rapidamente vídeos envolventes usando os diversos Modelos e cenas da HeyGen, fazendo com que os novos contratados se sintam valorizados.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo animado informativo de 60 segundos para Gerentes de Produto e equipes de Sucesso do Cliente em startups de tecnologia, explicando os principais recursos do produto para novos usuários e, em última análise, reduzindo a rotatividade. O estilo visual deve ser limpo e explicativo, incorporando elementos animados com música de fundo inspiradora e geração precisa de "Texto para vídeo a partir de roteiro" para garantir uma mensagem clara e concisa, além de "Legendas" para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo guia de 30 segundos acessível, voltado para qualquer membro da equipe em uma startup, especialmente aqueles "sem habilidades necessárias" em produção de vídeo, para documentar rapidamente processos internos. Empregue uma estética simples, faça você mesmo, mas polida, com um tom encorajador, apresentando um "avatar AI" amigável para guiar os espectadores e aproveitando o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para ativos visuais relevantes que tornam tarefas complexas fáceis de entender.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo vibrante de 45 segundos para equipes de Marketing ou Comunicações Internas em startups em crescimento, focado em compartilhar atualizações de cultura da empresa ou anúncios rápidos de forma eficaz. Esta peça dinâmica deve utilizar visuais diversos e envolventes com música de fundo energética e uma narração clara, destacando a flexibilidade oferecida pelos "Modelos e cenas" da HeyGen e a facilidade de "Redimensionamento de proporção e exportações" para várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Integração para Startups

Crie facilmente vídeos de integração envolventes e profissionais que cativam novos funcionários ou clientes e otimizam seus processos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece transformando facilmente seu conteúdo escrito em um vídeo dinâmico com nosso recurso intuitivo de texto para vídeo a partir de roteiro, estabelecendo a base para uma comunicação eficaz.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador AI
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares AI para transmitir sua mensagem, adicionando um toque humano profissional e envolvente ao seu vídeo de integração sem precisar de uma câmera.
3
Step 3
Aplique Personalizações de Marca
Personalize seu vídeo com o logotipo, cores e outros controles de branding da sua empresa, garantindo uma aparência consistente e profissional que reforça a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize sua criação exportando-a em vários formatos e proporções, depois compartilhe facilmente seu vídeo de integração polido em todas as plataformas desejadas.

Casos de Uso

Crie Vídeos Inspiradores de Cultura da Empresa

Motivar e integrar novos contratados gerando facilmente vídeos que transmitam a visão, valores e cultura da sua startup.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração para novos funcionários?

A plataforma de AI generativa da HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de integração de funcionários envolventes usando avatares AI e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro. Você pode começar com modelos de vídeo profissionais para agilizar o processo, tornando-o um gerador de vídeos de integração eficiente.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de integração com a HeyGen?

Com certeza! A HeyGen oferece amplas opções de personalização de vídeo, incluindo controles de branding para logotipos e cores, para combinar com a cultura da sua empresa. Você pode projetar como um profissional selecionando de uma rica biblioteca de mídia, adicionando fundos, animações e música para criar uma experiência de vídeo animado verdadeiramente única.

Quais recursos a HeyGen oferece para colaboração em equipe e compartilhamento fácil?

A HeyGen suporta colaboração perfeita, permitindo que as equipes trabalhem juntas em guias de instruções e conteúdo de integração de clientes. Uma vez concluído, você pode facilmente compartilhar e exportar seus vídeos de integração em vários formatos, melhorando a experiência geral de integração e ajudando a reduzir a rotatividade.

Preciso de habilidades especiais para criar vídeos de alta qualidade usando a HeyGen?

De jeito nenhum. A HeyGen é projetada como um gerador de vídeos AI intuitivo onde não são necessárias habilidades para produzir vídeos de integração profissionais. Basta inserir seu roteiro de vídeo, escolher entre modelos e cenas, e utilizar narrações AI para dar vida ao seu conteúdo sem esforço.

