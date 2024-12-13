Criador de Vídeos da Startup do Mês: Crie Vídeos de Marketing Profissionais

Transforme seus roteiros em vídeos de marketing profissionais com nossa capacidade de Texto-para-vídeo com IA, aumentando a visibilidade da sua startup de forma econômica.

Crie um vídeo promocional envolvente de 30 segundos, projetado para proprietários de pequenas empresas que estão lançando um novo produto. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, com imagens dinâmicas do produto e sobreposições de texto nítidas, complementadas por uma narração energética e profissional. Demonstre como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing profissionais utilizando sua capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar tópicos em uma apresentação polida.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo elegante de 45 segundos direcionado a potenciais investidores e primeiros adotantes de um novo serviço impulsionado por IA. Este vídeo deve adotar uma estética visual minimalista e futurista, com animações suaves e uma narração autoritária e clara, destacando o potencial do 'criador de vídeos da startup do mês'. Mostre a integração perfeita dos avatares de IA do HeyGen dentro de Modelos e cenas profissionais para apresentar informações complexas de forma envolvente e credível.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo vibrante de 15 segundos para redes sociais, destinado a gerar entusiasmo e engajamento para um próximo evento online. O estilo visual deve ser rápido e colorido, utilizando música de fundo em tendência e texto em tela ousado, perfeito para criar Anúncios de Alto Desempenho. Ilustre a capacidade do HeyGen de maximizar o alcance usando redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para várias plataformas, aproveitando seu rico suporte de biblioteca de Mídia/estoque para visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo conciso de comunicação corporativa de 60 segundos destinado a partes interessadas internas, demonstrando a relação custo-benefício de uma nova iniciativa da empresa. A apresentação visual deve ser limpa e profissional, incorporando infográficos e uma narração calma e tranquilizadora para transmitir métricas-chave. Destaque como o HeyGen funciona como um criador de vídeos de IA, permitindo que os usuários gerem rapidamente esses vídeos com Legendas precisas para acessibilidade, garantindo uma voz de marca consistente em todas as comunicações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Vídeos da Startup do Mês

Crie facilmente vídeos de marketing profissionais para sua startup do mês usando tecnologia de vídeo com IA de ponta.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Insira a narrativa da sua startup em nosso editor de texto-para-vídeo. Nossa IA ajudará a transformar seu roteiro em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar a história da sua startup com clareza e envolvimento, aprimorando seus vídeos de marketing profissionais.
3
Step 3
Aplique a Identidade Visual e Aprimore
Integre o logotipo e as cores da sua marca usando controles de identidade visual, depois utilize a edição com IA para adicionar cenas, mídia e legendas, tornando seu vídeo exclusivamente seu.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Profissional
Gere e exporte seu vídeo promocional de alta qualidade em vários formatos de proporção, pronto para ser compartilhado nas redes sociais e outras plataformas para destacar sua startup do mês.

Casos de Uso

Apresentação de Histórias de Sucesso de Clientes

Apresentação de Histórias de Sucesso de Clientes

Aproveite os vídeos com IA para apresentar histórias de sucesso de clientes de forma convincente, construindo confiança e credibilidade para sua startup reconhecida.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de marketing profissionais?

O HeyGen capacita você a produzir vídeos de marketing de alta qualidade e profissionais com facilidade, aproveitando a tecnologia avançada de vídeo com IA. Nossa plataforma oferece uma ampla gama de modelos personalizáveis e avatares de IA realistas para garantir que a mensagem da sua marca seja transmitida de forma eficaz e criativa.

Que tipo de tecnologia de vídeo com IA o HeyGen oferece para criação de conteúdo?

O HeyGen utiliza tecnologia de vídeo com IA de ponta para transformar texto em conteúdo de vídeo dinâmico. Isso inclui capacidades sofisticadas de Texto-para-vídeo, geração de Narração natural e uma seleção diversificada de avatares de IA realistas, permitindo a geração de vídeo de ponta a ponta sem edição complexa.

O HeyGen pode ajudar na geração de vídeos atraentes para redes sociais?

Absolutamente. O HeyGen é um criador de vídeos de IA ideal para criar vídeos envolventes para redes sociais e Anúncios de Alto Desempenho. Com nossa interface intuitiva e modelos personalizáveis, você pode rapidamente produzir vídeos promocionais cativantes que se destacam em qualquer plataforma.

Como o HeyGen torna a criação de vídeos promocionais eficiente e impactante?

O HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos promocionais, permitindo a rápida criação de vídeos promocionais impactantes, vídeos de produtos e vídeos explicativos. Nossas capacidades de edição com IA e geração de vídeo de ponta a ponta reduzem significativamente o tempo e os custos de produção, garantindo uma notável relação custo-benefício.

