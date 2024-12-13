Criador de Vídeos de Notícias para Startups: Crie Transmissões Envolventes com AI

Aumente o engajamento de vídeo para suas notícias de startup. Garanta que cada espectador entenda sua mensagem com legendas automáticas.

Crie um vídeo de 45 segundos de notícias de última hora anunciando um marco significativo para uma startup de tecnologia, direcionado a potenciais investidores e analistas do setor. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com sobreposições de texto dinâmicas e uma narração profissional, utilizando os "AI avatars" da HeyGen para entregar as notícias cruciais da startup com impacto, incorporando elementos de "Conteúdo de notícias de última hora".

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos apresentando um novo recurso para uma startup de software, voltado para usuários existentes e primeiros adotantes. Empregue uma estética visual limpa e de tutorial, com demonstrações claras na tela e música de fundo de apoio, aproveitando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para geração eficiente de conteúdo e incluindo "Legendas" para explicar o processo de "Criação de vídeo com AI".
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 30 segundos de resumo semanal de notícias para empreendedores e proprietários de pequenas empresas, destacando os principais desenvolvimentos em seu setor, focando na qualidade de "Criador de introdução de notícias". O estilo visual deve ser animado e altamente envolvente, com transições de cena dinâmicas, usando "Templates & scenes" da HeyGen e suporte robusto de "Biblioteca de mídia/estoque" para criar segmentos visualmente ricos que aumentem o "Engajamento de vídeo".
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional de 50 segundos oferecendo um olhar nos bastidores da cultura única de uma startup, destinado a potenciais candidatos a emprego e membros da comunidade. O vídeo deve ter um tom visual autêntico, caloroso e pessoal, apresentando uma "Narração profissional" gerada via "Geração de narração" da HeyGen para transmitir a mensagem da marca, tornando-o uma peça atraente de "Ferramentas de conteúdo AI" para recrutamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Notícias para Startups

Produza rapidamente vídeos de notícias atraentes para sua startup com ferramentas potentes de AI, do roteiro à tela, garantindo alta qualidade e engajamento do público.

1
Step 1
Crie Sua História de Notícias
Comece inserindo seu roteiro ou escolhendo entre vários modelos de vídeo. Nossas ferramentas de criação de vídeo com AI transformam rapidamente seu texto em cenas dinâmicas, prontas para edição.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador AI
Profissionalize sua transmissão de notícias selecionando um AI avatar. Nossa biblioteca diversificada permite que você escolha o apresentador perfeito para a mensagem da sua startup.
3
Step 3
Adicione Recursos de Acessibilidade
Melhore a compreensão do espectador e o engajamento de vídeo adicionando legendas automáticas. Isso garante que as notícias da sua startup alcancem um público mais amplo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Gere e exporte seu vídeo de notícias completo em alta qualidade, adequado para todas as plataformas. Compartilhe suas notícias de última hora com confiança.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destacando Marcos da Startup

.

Desenvolva vídeos AI envolventes para mostrar histórias de sucesso de clientes, marcos de crescimento e outras notícias vitais da startup de forma eficiente.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de notícias?

A HeyGen capacita você a produzir conteúdo de notícias envolvente de forma eficiente usando a criação de vídeo com AI. Nossa plataforma oferece uma experiência de usuário perfeita, permitindo que você gere narrações profissionais, incorpore ativos de estoque e utilize modelos de vídeo para criar rapidamente conteúdo de notícias de última hora.

A HeyGen pode me ajudar a criar vídeos com AI avatars e narrações profissionais?

Com certeza. A HeyGen oferece uma ampla gama de AI avatars para representar sua marca, juntamente com geração de narrações profissionais de alta qualidade a partir do seu roteiro. Essa combinação garante que seus vídeos entreguem narrativas envolventes e aumentem o engajamento de vídeo.

Quais recursos a HeyGen oferece para aumentar a eficiência da produção de vídeo?

A HeyGen inclui poderosas ferramentas de conteúdo AI projetadas para eficiência, como uma biblioteca de mídia abrangente e modelos de vídeo personalizáveis. Você também pode adicionar automaticamente legendas, garantindo que sua produção de alta qualidade seja acessível a um público-alvo mais amplo.

A HeyGen é adequada para criar vídeos de marketing envolventes para meu público-alvo?

Sim, a HeyGen é uma plataforma ideal de criação de vídeo com AI para gerar conteúdo de marketing dinâmico. Aproveite nossos AI avatars, narrações profissionais e extensos ativos de estoque para produzir vídeos de alta qualidade que ressoem efetivamente com seu público-alvo, aumentando o engajamento de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo