Gerador de Vídeo de Captação de Recursos para Startups com IA para Apresentações a Investidores

Transforme seu pitch em um vídeo poderoso com avatares de IA e narrativa envolvente.

Gere um vídeo atraente de 45 segundos projetado para investidores-anjo e VCs em fase pré-seed, destacando uma startup de tecnologia disruptiva. O estilo visual deve ser profissional e limpo, utilizando texto e gráficos impactantes na tela, acompanhado de uma narração entusiástica e clara. Este vídeo deve transmitir efetivamente a visão e a tração da startup, facilmente criado usando Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para um gerador de vídeo de captação de recursos forte para startups.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo narrativo envolvente de 60 segundos voltado para potenciais primeiros adotantes e parceiros do setor para um produto inovador de SaaS B2B. O vídeo deve empregar um estilo visual dinâmico e focado em narrativa, apresentando um avatar de IA acessível para explicar recursos complexos em um tom caloroso e conversacional, proporcionando uma demonstração de produto convincente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de captação de recursos de 30 segundos especificamente direcionado a fundadores em busca de financiamento seed, ilustrando como eles podem gerar apresentações profissionais sem esforço. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e animado, combinando gráficos animados com uma trilha sonora energética e uma narração de alta qualidade, destacando a eficiência da geração de narração para qualquer gerador de vídeo de apresentação de startup.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de destaque elegante de 15 segundos para investidores ocupados e partes interessadas internas, enfatizando a aparência profissional e os principais pontos de uma apresentação de pitch para investidores. O estilo visual deve ser de marca e acelerado, apresentando métricas-chave e proposições de valor concisas, complementadas por legendas claras e precisas para máxima compreensão mesmo sem som, apoiando a personalização de marca eficaz.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Captação de Recursos para Startups

Gere vídeos de pitch para investidores de forma rápida e eficiente com nossa plataforma impulsionada por IA. Transforme seu roteiro em um vídeo de captação de recursos profissional projetado para atrair investidores.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando ou digitando seu roteiro de pitch para investidores diretamente no gerador. Nossa avançada capacidade de texto-para-vídeo formará a base do seu vídeo de captação de recursos envolvente.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma variedade diversificada de modelos e cenas para estabelecer o cenário perfeito para sua mensagem. Eleve seu vídeo de pitch para startups com layouts profissionais e visualmente atraentes.
3
Step 3
Refine com Avatares de IA
Integre avatares de IA para servir como apresentadores dinâmicos para seus vídeos de pitch para investidores. Nossos avatares realistas proporcionam um toque envolvente e profissional, tornando sua apresentação memorável.
4
Step 4
Exporte Seu Pitch Final
Baixe seu vídeo de captação de recursos para startups concluído em resolução 4K cristalina, pronto para entregar uma apresentação atraente para investidores. Compartilhe sua criação polida com impacto.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Rapidamente Conteúdo de Marketing para Captação de Recursos

Crie rapidamente diversos conteúdos de vídeo, desde clipes curtos para redes sociais até demonstrações detalhadas de produtos, para aprimorar seus esforços de marketing de captação de recursos e alcance.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar apresentações atraentes para investidores?

O HeyGen capacita você a criar "apresentações atraentes para investidores" transformando seu roteiro em "vídeos de captação de recursos" dinâmicos com "avatares de IA" realistas e avançada "capacidade de texto-para-vídeo". Aproveite nossos diversos "modelos e cenas" para tecer uma narrativa poderosa de "storytelling" que cativa potenciais investidores.

O que torna o HeyGen um gerador eficiente de vídeos de pitch para startups com IA?

O HeyGen se destaca como um eficiente "Gerador de Vídeos de Pitch para Startups com IA" ao reduzir drasticamente o tempo de produção. Com a intuitiva "capacidade de texto-para-vídeo" e a geração de "narração" integrada, você pode produzir rapidamente "vídeos de pitch para startups" de alta qualidade sem equipamentos complexos, ajudando você a "economizar tempo e dinheiro".

O HeyGen pode personalizar os elementos visuais de um vídeo de pitch para startups?

Sim, o HeyGen oferece ampla personalização para o seu "vídeo de pitch para startups". Utilize os recursos de "personalização de marca" para incorporar seu logotipo e cores, escolha de uma rica biblioteca de "modelos e cenas", e melhore seus visuais com "visuais impulsionados por IA" e "avatares de IA" para refletir verdadeiramente a identidade da sua marca.

O HeyGen suporta exportações de alta qualidade para vídeos de pitch para investidores?

Absolutamente, o HeyGen garante que seus "vídeos de pitch para investidores" sejam da mais alta qualidade ao suportar "exportações em resolução 4K". Além disso, você pode utilizar "redimensionamento e exportações de proporção de aspecto" e gerar automaticamente "legendas" para entregar um "vídeo de captação de recursos" polido e profissional ao seu público.

