Atraia investidores e arrecade fundos com vídeos profissionais de arrecadação de fundos, aprimorados por avatares de IA realistas.

Crie um vídeo profissional de arrecadação de fundos de 60 segundos direcionado a fundadores de startups em estágio inicial que buscam financiamento semente, mostrando como sua ideia inovadora resolve um problema crítico de mercado. O estilo visual deve ser limpo e minimalista, utilizando infográficos nítidos e imagens de arquivo relevantes, acompanhado por uma narração envolvente e autoritária gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, garantindo que os investidores fiquem imediatamente impressionados com seu pitch conciso e impactante.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de pitch dinâmico de 90 segundos para startups em fase de crescimento que buscam atrair investidores para financiamento Série A. O vídeo deve apresentar um avatar de IA confiante e articulado apresentando métricas-chave e projeções de crescimento contra um fundo de gráficos em movimento elegantes e animações sutis de marca. Esta apresentação poderosa, aproveitando os avatares de IA do HeyGen, comunicará claramente a proposta de valor única da startup e sua tração de mercado, facilitando a obtenção de investimentos cruciais.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos para potenciais pequenos investidores participando de uma rodada de financiamento comunitário, delineando claramente a missão e o impacto da startup. Empregue um estilo visual animado e amigável com animações coloridas e simplificadas e sobreposições de texto fáceis de entender, complementadas por uma voz acessível. Utilize os extensos modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma narrativa visualmente atraente que ressoe com um público amplo e encoraje a participação neste explicativo de financiamento de startup.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 30 segundos especificamente para capitalistas de risco avaliando a tecnologia inovadora de uma startup, focando em um único recurso de produto revolucionário. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e direto, incorporando visualizações de dados e cortes rápidos, enquanto as informações textuais precisas são tornadas acessíveis através das legendas automáticas do HeyGen. Esta abordagem direta, um exemplo primário de criação de vídeo com IA, destacará a inovação central e seu potencial de mercado, comunicando eficientemente ideias complexas para tomadores de decisão ocupados.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos de Financiamento de Startups

Crie vídeos de pitch atraentes com IA para impressionar investidores e garantir financiamento para sua startup.

1
Step 1
Crie Sua Narrativa a partir do Roteiro
Comece inserindo seu roteiro na plataforma. Nossa capacidade de texto para vídeo converte instantaneamente sua história escrita em cenas dinâmicas, formando o núcleo de seus vídeos de arrecadação de fundos.
2
Step 2
Selecione Modelos e Visuais Envolventes
Escolha entre uma ampla gama de modelos profissionais e personalize cenas para combinar com a estética da sua marca. Melhore seu vídeo explicativo com visuais e mídias impulsionados por IA de nossa extensa biblioteca.
3
Step 3
Refine com Narrações Profissionais
Gere narrações de alta qualidade e profissionais diretamente do seu roteiro. Escolha entre várias vozes para transmitir sua mensagem de forma clara e persuasiva, garantindo que seu vídeo de pitch deixe uma impressão duradoura.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe para Atrais Investidores
Finalize seu vídeo explicativo de financiamento de startups envolvente e exporte-o facilmente em vários formatos de proporção para todas as suas plataformas desejadas. Compartilhe amplamente para impressionar investidores e garantir o financiamento que você precisa.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Conteúdo Explicativo Envolvente para Engajamento de Investidores

Produza rapidamente vídeos explicativos concisos e claros para seu site ou comunicações pré-pitch, mantendo potenciais investidores informados e engajados.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos explicativos de financiamento de startups atraentes?

O HeyGen utiliza a criação de vídeos com IA para simplificar a produção de vídeos explicativos de financiamento de startups de alta qualidade. Nossa plataforma ajuda você a impressionar investidores e arrecadar fundos articulando claramente sua visão com conteúdo de nível profissional.

Quais recursos o HeyGen oferece para produção rápida de vídeos de arrecadação de fundos?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de arrecadação de fundos através de sua interface amigável e modelos extensivos. Utilize nossas capacidades de texto para vídeo e avatares de IA realistas para produzir rapidamente conteúdo impactante que atraia investidores.

O HeyGen pode garantir que meus vídeos de pitch mantenham uma imagem de marca profissional?

Absolutamente, o HeyGen capacita você a criar vídeos de pitch polidos com controles abrangentes de branding, garantindo que sua mensagem esteja alinhada com sua imagem profissional. Melhore a clareza e o alcance com narrações profissionais e legendas automáticas, ajudando você a atrair investidores de forma eficaz.

Como a criação de vídeos com IA do HeyGen beneficia startups em busca de investimento?

A plataforma de criação de vídeos com IA do HeyGen transforma suas ideias em vídeos explicativos envolventes, permitindo que startups impressionem investidores sem custos extensivos de produção. Gere rapidamente vídeos animados com visuais de alta qualidade para garantir o financiamento que você precisa.

