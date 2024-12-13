Crie um vídeo profissional de arrecadação de fundos de 60 segundos direcionado a fundadores de startups em estágio inicial que buscam financiamento semente, mostrando como sua ideia inovadora resolve um problema crítico de mercado. O estilo visual deve ser limpo e minimalista, utilizando infográficos nítidos e imagens de arquivo relevantes, acompanhado por uma narração envolvente e autoritária gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, garantindo que os investidores fiquem imediatamente impressionados com seu pitch conciso e impactante.

Gerar Vídeo