Absolutamente. A HeyGen permite que você personalize totalmente seus vídeos, incluindo o formato do avatar de IA e todos os controles de marca, como logotipos e cores. Isso garante que sua criação de vídeo impulsionada por IA esteja perfeitamente alinhada com a identidade da sua marca em várias plataformas, com recursos como redimensionamento de proporção de aspecto.