Imagine um vídeo de 30 segundos projetado para aspirantes a pequenos empresários e empreendedores, que estão lutando para lançar sua primeira campanha de marketing. Este vídeo animado e dinâmico, com gráficos modernos e música de fundo inspiradora, começa com uma narrativa rápida de problema/solução, mostrando como é fácil usar o HeyGen como criador de vídeos publicitários para startups. Ele destaca especificamente o poder dos modelos e cenas pré-construídos para rapidamente dar vida às suas ideias, permitindo que criem anúncios vencedores com AI sem qualquer experiência prévia em edição de vídeo.

Gerar Vídeo