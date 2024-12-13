Criador de Vídeos Publicitários para Startups: Crie Anúncios Vencedores com AI

Escale sua produção criativa e envolva o público com anúncios de vídeo AI apresentando avatares de AI realistas. Perfeito para profissionais de marketing de desempenho.

Imagine um vídeo de 30 segundos projetado para aspirantes a pequenos empresários e empreendedores, que estão lutando para lançar sua primeira campanha de marketing. Este vídeo animado e dinâmico, com gráficos modernos e música de fundo inspiradora, começa com uma narrativa rápida de problema/solução, mostrando como é fácil usar o HeyGen como criador de vídeos publicitários para startups. Ele destaca especificamente o poder dos modelos e cenas pré-construídos para rapidamente dar vida às suas ideias, permitindo que criem anúncios vencedores com AI sem qualquer experiência prévia em edição de vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico e diversificado de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing de desempenho e agências criativas que buscam escalar sua produção de anúncios. O vídeo deve ter uma sensação autêntica de conteúdo gerado por usuários, mostrando uma variedade de avatares de AI realistas interagindo em diferentes cenários, todos unificados por uma narração clara e envolvente. Esta narrativa demonstra como os avatares de AI do HeyGen podem gerar criações de anúncios ilimitadas, oferecendo diversas perspectivas e localizações, aumentando efetivamente o desempenho da campanha com UGC gerado por AI.
Prompt de Exemplo 2
Um vídeo profissional e elegante de 60 segundos deve demonstrar para marcas D2C e equipes de marketing como manter uma forte consistência de marca em todos os seus vídeos de marketing. Apresentando cores e fontes de marca consistentes, esta narrativa mostra como vários formatos de anúncios podem ser criados enquanto aderem a uma identidade de marca unificada. Uma narração informativa guiará o espectador, ilustrando como a biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen permite a integração perfeita de ativos de marca, e como o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto garantem que cada anúncio seja perfeitamente personalizado para sua marca em todas as plataformas sociais.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo demonstrativo de 30 segundos para criadores de conteúdo e profissionais de marketing que buscam rápida iteração de anúncios a partir de conteúdo existente. O estilo visual deve ser limpo e claro, apresentando transições rápidas que ilustrem o processo contínuo de transformar texto em visuais dinâmicos. Um áudio em estilo tutorial guia o público através do uso da capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro, destacando como é fácil gerar anúncios de vídeo AI envolventes, completos com legendas automáticas, a partir de um simples roteiro, acelerando assim o potencial de receita de seus anúncios.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Publicitários para Startups

Aproveite o AI para criar vídeos de marketing envolventes de forma rápida e eficaz, garantindo que a mensagem da sua startup ressoe em todas as plataformas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Anúncio
Elabore seu roteiro de anúncio atraente. Nossa funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro transforma eficientemente seu texto em conteúdo visual envolvente, tornando você um criador de vídeos publicitários para startups sem esforço.
2
Step 2
Selecione Seus Elementos Criativos
Escolha em nossa biblioteca de modelos de vídeo e personalize seu anúncio com avatares de AI, garantindo um apelo único e cativante.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca
Utilize nosso editor de arrastar e soltar para adicionar facilmente controles de branding, incluindo seu logotipo e paletas de cores específicas, para manter a consistência da marca.
4
Step 4
Exporte para Plataformas Sociais
Finalize seus vídeos de marketing e exporte-os com redimensionamento de proporção de aspecto, prontos para desempenho ideal em todas as plataformas sociais e dispositivos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Histórias de Sucesso de Clientes Impulsionadas por AI

Transforme depoimentos de clientes em anúncios de vídeo gerados por AI envolventes que constroem confiança e impulsionam conversões para sua startup.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar anúncios vencedores com AI?

HeyGen é um avançado Criador de Anúncios de Vídeo AI projetado para ajudá-lo a criar anúncios vencedores com AI sem esforço. Você pode aproveitar nossos avatares de AI realistas e diversos modelos de vídeo para produzir anúncios de vídeo AI atraentes que capturam a atenção e impulsionam o desempenho, completos com chamadas para ação eficazes.

Que tipos de UGC gerado por AI posso produzir com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode facilmente produzir diversos UGC gerados por AI para seus vídeos de marketing e plataformas sociais. Utilize nossos avatares de AI e robustas ferramentas de escrita de roteiro para criar conteúdo com aparência autêntica que ressoe com seu público, escalando sua produção criativa de forma eficiente.

O HeyGen oferece soluções para personalização de marca em anúncios de vídeo?

Absolutamente, o HeyGen permite uma extensa personalização de marca para garantir que seus anúncios de vídeo se alinhem perfeitamente com sua identidade. Você pode personalizar seus anúncios de vídeo para sua marca usando nossos modelos de vídeo flexíveis e controles de branding, mantendo uma aparência e sensação consistentes em todos os seus vídeos de marketing.

Como o HeyGen simplifica o processo para criadores de vídeos publicitários para startups?

O HeyGen simplifica significativamente o processo para qualquer criador de vídeos publicitários para startups, permitindo a rápida criação de vídeos de marketing de alto impacto. Nosso editor intuitivo de arrastar e soltar facilita a montagem rápida de conteúdo, capacitando profissionais de marketing de desempenho com criações de anúncios ilimitadas para testar e otimizar campanhas mais rapidamente.

