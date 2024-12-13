A HeyGen é projetada para aprimorar as comunicações corporativas oferecendo avatares de IA personalizáveis e controles de branding robustos para um visual profissional. Esta plataforma de geração de vídeo de ponta a ponta simplifica seu fluxo de trabalho de produção de vídeo, permitindo que você produza vídeos de alta qualidade de forma rápida e eficaz para diversos públicos.