Crie um vídeo de comunicação interna de 60 segundos, projetado para membros da equipe interna, destacando marcos recentes do projeto com um estilo visual profissional e animado e música de fundo motivadora, utilizando os avatares de IA da HeyGen para entregar atualizações chave de forma eficiente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos para atualização de stakeholders externos e investidores, apresentando destaques trimestrais do negócio em um estilo visual moderno e elegante, com uma narração confiante e clara, gerada de forma integrada usando o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para criar briefings de alto impacto.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos para atualização de stakeholders e parceiros chave do projeto, anunciando o lançamento de um novo recurso com música energética e visuais nítidos e chamativos, aproveitando os modelos e cenas robustos da HeyGen para montar rapidamente a atualização.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de atualização de roadmap de 60 segundos, voltado para a equipe de produto e liderança, apresentando os próximos itens do roadmap do produto com uma estética visual limpa e focada e uma narração profissional, facilmente criada com as capacidades de geração de narração da HeyGen.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Atualização para Stakeholders

Simplifique suas comunicações corporativas com atualizações de vídeo envolventes. Compartilhe facilmente marcos de projetos, relatórios de progresso e notícias da empresa para manter os stakeholders informados.

1
Step 1
Crie Seu Script de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu script de atualização. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de script usará este texto para gerar uma narração profissional para seu vídeo, estabelecendo a base para sua mensagem.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para entregar sua mensagem. Selecionar um avatar de IA permite que você personalize sua atualização e adicione um toque humano sem precisar se filmar.
3
Step 3
Aplique Branding e Mídia
Integre os controles de Branding da sua empresa, como logotipos e esquemas de cores, para garantir consistência. Enriqueça sua atualização com imagens, vídeos e músicas relevantes da biblioteca de mídia.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Atualização
Uma vez que seu vídeo esteja completo, use a função de exportação para baixar seu produto final. Compartilhe facilmente suas atualizações de vídeo em várias plataformas para alcançar todos os stakeholders chave do projeto de forma eficaz.

Aprimore Briefings Internos para Stakeholders

Entregue atualizações críticas sobre novos processos, ferramentas ou conformidade para equipes internas, garantindo alto engajamento e retenção de conhecimento através de vídeos impulsionados por IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de atualização para stakeholders?

A HeyGen utiliza seu avançado gerador de vídeos de IA para transformar texto em vídeos profissionais de atualização para stakeholders de forma eficiente, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção. Você pode facilmente criar narrativas envolventes com avatares de IA e narrações personalizadas.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para vídeos de comunicação interna envolventes?

A HeyGen oferece uma ampla gama de modelos poderosos e avatares de IA personalizáveis para tornar seus vídeos de comunicação interna mais visualmente atraentes e dinâmicos. Você pode personalizar apresentações com a identidade da sua marca, garantindo uma mensagem consistente e impactante.

A HeyGen pode transformar conteúdo escrito em apresentações de vídeo personalizadas para marcos importantes do projeto?

Com certeza. A inovadora capacidade de Texto-para-Vídeo da HeyGen permite que você converta facilmente qualquer script em atualizações de vídeo dinâmicas, perfeitas para explicar marcos do projeto. Isso garante que suas gravações personalizadas sejam informativas e envolventes para membros da equipe interna e stakeholders externos.

Como a HeyGen apoia a criação eficiente de comunicações corporativas de alto impacto?

A HeyGen é projetada para aprimorar as comunicações corporativas oferecendo avatares de IA personalizáveis e controles de branding robustos para um visual profissional. Esta plataforma de geração de vídeo de ponta a ponta simplifica seu fluxo de trabalho de produção de vídeo, permitindo que você produza vídeos de alta qualidade de forma rápida e eficaz para diversos públicos.

