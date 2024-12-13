Gerador de Vídeo de Atualização para Partes Interessadas: Simplifique Seus Relatórios

Aumente o engajamento das partes interessadas e otimize as comunicações internas aproveitando nossos modelos e cenas personalizáveis para criação de vídeos profissionais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um relatório financeiro profissional de 90 segundos para investidores externos e partes interessadas financeiras. Este vídeo precisa de um estilo visual e de áudio polido e corporativo, apresentando visualizações de dados dinâmicas apresentadas por um avatar de IA profissional. Utilizar os avatares de IA da HeyGen proporcionará uma face consistente e credível para a saída do nosso gerador de vídeo de atualização para partes interessadas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 45 segundos de comunicação interna anunciando o lançamento de um novo recurso para funcionários da empresa e gerentes de projeto. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e informativo, com auxílios visuais claros. Este vídeo fará uso eficiente dos modelos e cenas personalizáveis da HeyGen e do texto para vídeo a partir do roteiro para transmitir rapidamente informações chave para comunicações internas e externas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial técnico de 2 minutos voltado para usuários finais ou equipe de suporte técnico, demonstrando as funcionalidades do nosso novo software de script para vídeo AI. O vídeo deve adotar um estilo visual instrucional passo a passo, apresentando gravações de tela claras ou animações, e ser acompanhado por legendas precisas geradas usando as capacidades da HeyGen para maior acessibilidade e clareza neste vídeo profissional.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Atualização para Partes Interessadas

Transforme facilmente suas atualizações em vídeos envolventes e profissionais, garantindo comunicação clara e consistente com todas as suas partes interessadas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo o texto da sua atualização na plataforma HeyGen. Nossa capacidade de texto para vídeo a partir do roteiro converterá eficientemente seu conteúdo escrito em um vídeo dinâmico, alimentado por software avançado de script para vídeo AI.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA Profissional
Selecione um avatar de IA profissional para apresentar sua atualização, conferindo um toque humano e credível. Você pode personalizar ainda mais seu vídeo com várias opções de cena e controles de marca.
3
Step 3
Adicione Narrações de IA Profissionais
Gere narrações de IA profissionais usando uma seleção diversificada de vozes para narrar sua atualização. Para maior clareza, você também pode adicionar facilmente legendas automáticas ao seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Atualização
Finalize seu vídeo e aproveite nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção para prepará-lo para qualquer plataforma. Distribua seu vídeo profissional de forma contínua em vários canais para maximizar o engajamento das partes interessadas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Atualizações Visionárias e Motivacionais

Comunique a visão, valores e direção estratégica da empresa para todas as partes interessadas, inspirando confiança e alinhando equipes com os objetivos organizacionais.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen funciona como um gerador de vídeo de atualização para partes interessadas?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de atualização envolventes para partes interessadas transformando roteiros em conteúdo de vídeo profissional com avatares e narrações de IA. Isso garante comunicações internas e externas claras e consistentes, aumentando o engajamento das partes interessadas de forma eficiente.

Quais recursos tornam a HeyGen um software de script para vídeo AI eficaz?

A HeyGen utiliza IA avançada de texto para vídeo para converter seus roteiros em vídeos dinâmicos com avatares de IA profissionais realistas e narrações de IA de alta qualidade. Você também pode incorporar modelos personalizáveis e controles de marca para manter sua identidade corporativa e entregar vídeos profissionais.

A HeyGen pode ajudar a criar conteúdo de vídeo profissional com consistência de marca?

Sim, a HeyGen oferece extensos controles de marca, permitindo que você incorpore seus logotipos, cores de marca e fontes personalizadas em cada vídeo. Com modelos e cenas personalizáveis, você pode garantir que todas as suas comunicações de vídeo profissional estejam perfeitamente alinhadas com as diretrizes da sua marca para toda a criação de vídeos.

Quão confiáveis são as narrações e legendas geradas por IA da HeyGen?

A HeyGen fornece narrações de IA profissionais em vários idiomas e sotaques, garantindo áudio de alta qualidade para seus vídeos. Além disso, legendas automáticas geradas melhoram a acessibilidade e compreensão para todos os espectadores, tornando seu conteúdo de vídeo profissional amplamente consumível.

