A HeyGen é excepcionalmente adequada para uma ampla gama de apresentações em vídeo direcionadas a Stakeholders Externos, como pitches de negócios impactantes, demonstrações de produtos informativas ou sessões de treinamento críticas. Sua capacidade de compartilhamento assíncrono garante que sua mensagem profissional seja entregue de forma consistente, a qualquer hora e em qualquer lugar, sem a necessidade de reuniões virtuais ao vivo.