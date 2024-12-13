Crie um vídeo de 90 segundos para equipes de desenvolvimento internas e principais partes interessadas técnicas, fornecendo uma atualização crítica do projeto sobre nosso mais recente módulo de gerador de vídeo AI. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando visualizações de dados dinâmicas na tela, complementadas por uma narração clara e autoritária de AI. Utilize os avatares AI da HeyGen para apresentar as principais descobertas e garanta que todas as informações sejam acessíveis com legendas geradas a partir do roteiro abrangente do vídeo, melhorando a comunicação com as partes interessadas.

Gerar Vídeo