Crie um vídeo de 90 segundos para equipes de desenvolvimento internas e principais partes interessadas técnicas, fornecendo uma atualização crítica do projeto sobre nosso mais recente módulo de gerador de vídeo AI. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando visualizações de dados dinâmicas na tela, complementadas por uma narração clara e autoritária de AI. Utilize os avatares AI da HeyGen para apresentar as principais descobertas e garanta que todas as informações sejam acessíveis com legendas geradas a partir do roteiro abrangente do vídeo, melhorando a comunicação com as partes interessadas.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma apresentação em vídeo de 1 minuto direcionada a potenciais clientes e líderes técnicos para mostrar nossos novos modelos de vídeo com tecnologia AI. A estética visual deve ser moderna e elegante, destacando a interface do produto com elementos animados e gravações de tela perfeitas. Um ator de voz AI envolvente entregará a mensagem, gerada através do recurso de texto para vídeo da HeyGen, demonstrando como nossa solução cria vídeos verdadeiramente envolventes sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de comunicação corporativa de 2 minutos para novos funcionários globais, projetado para simplificar os processos de integração e esclarecer fluxos de trabalho técnicos complexos. O estilo visual deve ser amigável e instrutivo, combinando gráficos animados com exemplos práticos do mundo real. Uma narração AI calorosa e clara, aproveitando a geração de narração da HeyGen com opções para narrações multilíngues, guiará os espectadores, garantindo compreensão abrangente através desta comunicação essencial com as partes interessadas.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de 45 segundos destinado à liderança executiva e investidores externos, apresentando uma visão estratégica de nosso impacto no mercado e crescimento futuro. O estilo visual deve ser de alto impacto e polido, incorporando consistentemente elementos de branding corporativo e visuais concisos e orientados por dados. Uma narração AI confiante e profissional narrará a apresentação, projetada para visualização ideal em várias plataformas usando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen, aumentando o engajamento das partes interessadas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Comunicação com Partes Interessadas

Crie rapidamente apresentações em vídeo profissionais e personalizadas para manter as partes interessadas informadas e engajadas sem edição complexa.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Vídeo
Comece colando seu texto ou roteiro de vídeo preparado. Nossa tecnologia avançada de texto para vídeo a partir de roteiro converterá instantaneamente suas palavras em uma narração dinâmica, economizando tempo e esforço.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar AI
Dê vida à sua mensagem escolhendo entre uma seleção diversificada de avatares AI profissionais que melhor representam sua marca. Esses apresentadores digitais garantem uma entrega consistente e credível da sua comunicação.
3
Step 3
Aplique Branding Personalizado
Reforce sua identidade corporativa utilizando controles de branding robustos para adicionar seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas. Isso garante uma comunicação consistente e profissional que fortalece a imagem da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez finalizado, exporte facilmente seu vídeo de alta qualidade em vários formatos e proporções de aspecto usando nossas ferramentas de exportação. Entregue vídeos envolventes que informam e cativam seu público, garantindo que suas mensagens importantes sejam ouvidas e compreendidas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Relate o Sucesso de Projetos

Apresente visualmente histórias de sucesso de clientes e atualizações de projetos com vídeos AI dinâmicos, fornecendo evidências convincentes de impacto para todas as partes interessadas relevantes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a geração de vídeos AI para empresas?

A HeyGen utiliza AI avançada para transformar texto em vídeos profissionais, apresentando avatares AI realistas e atores de voz AI. Essa capacidade simplifica a criação de vídeos envolventes para diversas necessidades de comunicação e comunicações corporativas.

Os vídeos da HeyGen podem ser personalizados para corresponder a diretrizes específicas de branding?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de branding abrangentes, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas. Isso garante que todas as suas apresentações em vídeo estejam perfeitamente alinhadas com a identidade da sua marca através de cenas e modelos personalizáveis.

Quais recursos a HeyGen oferece para conteúdo de vídeo multilíngue e acessibilidade?

A HeyGen suporta narrações multilíngues com uma ampla gama de atores de voz AI para alcançar um público global. Ela também gera automaticamente legendas a partir do seu roteiro de vídeo, melhorando a acessibilidade para todos os espectadores.

Como a HeyGen pode melhorar a comunicação com partes interessadas e atualizações de projetos?

A HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos de comunicação com partes interessadas, permitindo a rápida criação de vídeos envolventes para atualizações de projetos e comunicações internas. Seus modelos de vídeo com tecnologia AI e funcionalidade fácil de texto para vídeo ajudam a transmitir informações complexas de forma clara e profissional.

