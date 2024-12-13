Gerador de Vídeos de Comunicação com Partes Interessadas: Aumente o Engajamento Agora
Simplifique suas comunicações corporativas e crie atualizações de projeto envolventes instantaneamente, transformando texto em vídeo a partir de roteiro com facilidade.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva uma apresentação em vídeo de 1 minuto direcionada a potenciais clientes e líderes técnicos para mostrar nossos novos modelos de vídeo com tecnologia AI. A estética visual deve ser moderna e elegante, destacando a interface do produto com elementos animados e gravações de tela perfeitas. Um ator de voz AI envolvente entregará a mensagem, gerada através do recurso de texto para vídeo da HeyGen, demonstrando como nossa solução cria vídeos verdadeiramente envolventes sem esforço.
Produza um vídeo de comunicação corporativa de 2 minutos para novos funcionários globais, projetado para simplificar os processos de integração e esclarecer fluxos de trabalho técnicos complexos. O estilo visual deve ser amigável e instrutivo, combinando gráficos animados com exemplos práticos do mundo real. Uma narração AI calorosa e clara, aproveitando a geração de narração da HeyGen com opções para narrações multilíngues, guiará os espectadores, garantindo compreensão abrangente através desta comunicação essencial com as partes interessadas.
Gere um vídeo de 45 segundos destinado à liderança executiva e investidores externos, apresentando uma visão estratégica de nosso impacto no mercado e crescimento futuro. O estilo visual deve ser de alto impacto e polido, incorporando consistentemente elementos de branding corporativo e visuais concisos e orientados por dados. Uma narração AI confiante e profissional narrará a apresentação, projetada para visualização ideal em várias plataformas usando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen, aumentando o engajamento das partes interessadas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Melhore as Comunicações Internas.
Aproveite os vídeos AI para aumentar o engajamento e a retenção no treinamento de funcionários e comunicações corporativas críticas, garantindo que todas as partes interessadas internas estejam bem informadas.
Engaje Partes Interessadas Externas.
Produza rapidamente apresentações em vídeo cativantes e clipes para redes sociais com tecnologia AI, engajando efetivamente partes interessadas externas e o público em geral.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a geração de vídeos AI para empresas?
A HeyGen utiliza AI avançada para transformar texto em vídeos profissionais, apresentando avatares AI realistas e atores de voz AI. Essa capacidade simplifica a criação de vídeos envolventes para diversas necessidades de comunicação e comunicações corporativas.
Os vídeos da HeyGen podem ser personalizados para corresponder a diretrizes específicas de branding?
Absolutamente. A HeyGen oferece controles de branding abrangentes, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas. Isso garante que todas as suas apresentações em vídeo estejam perfeitamente alinhadas com a identidade da sua marca através de cenas e modelos personalizáveis.
Quais recursos a HeyGen oferece para conteúdo de vídeo multilíngue e acessibilidade?
A HeyGen suporta narrações multilíngues com uma ampla gama de atores de voz AI para alcançar um público global. Ela também gera automaticamente legendas a partir do seu roteiro de vídeo, melhorando a acessibilidade para todos os espectadores.
Como a HeyGen pode melhorar a comunicação com partes interessadas e atualizações de projetos?
A HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos de comunicação com partes interessadas, permitindo a rápida criação de vídeos envolventes para atualizações de projetos e comunicações internas. Seus modelos de vídeo com tecnologia AI e funcionalidade fácil de texto para vídeo ajudam a transmitir informações complexas de forma clara e profissional.