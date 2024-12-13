Criador de Vídeos de Briefing para Stakeholders: Atualizações Claras e Concisas

Crie facilmente vídeos envolventes para stakeholders usando avatares de IA para garantir uma comunicação clara.

495/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para equipes internas de marketing e criação, visualize um vídeo envolvente de 45 segundos que introduza um novo briefing criativo para uma campanha futura. Sua estética visual dinâmica e inspiradora, aproveitando os modelos e cenas do HeyGen para mostrar mood boards e arte conceitual, deve ser acompanhada por uma trilha sonora animada e clara. O objetivo é estimular a criatividade e alinhar todos os membros da equipe na visão central do modelo de briefing de vídeo.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo informativo de 30 segundos para membros de equipes multifuncionais e potenciais parceiros externos, oferecendo uma visão geral rápida dos objetivos do projeto de uma nova iniciativa. Este vídeo deve manter um estilo visual moderno e limpo, com texto na tela de fácil compreensão e legendas/captions do HeyGen para melhorar a acessibilidade, acompanhado por uma narração amigável e envolvente. Incorpore visuais relevantes do banco de mídia/suporte de estoque para ilustrar os pontos chave de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Imagine criar um vídeo de destaque de 90 segundos para anunciar a conclusão bem-sucedida de um grande projeto da empresa para um público geral ou investidores. O vídeo deve exalar um estilo visual polido e celebratório, incorporando visuais impactantes e transições suaves, com uma narração confiante e profissional gerada usando a geração de voz do HeyGen. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para garantir que ele fique perfeito em vários canais de distribuição, tornando-o um vídeo verdadeiramente envolvente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Briefing para Stakeholders

Crie rapidamente vídeos envolventes, impulsionados por IA, para comunicar claramente atualizações de projetos, objetivos e informações chave aos seus stakeholders.

1
Step 1
Crie Seu Briefing
Comece delineando seus objetivos de projeto ou colando seu briefing criativo em nosso gerador de scripts impulsionado por IA. Isso forma a base do seu vídeo de briefing para stakeholders convincente.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para representar sua marca e entregar sua mensagem de forma profissional. Melhore seu vídeo com nossos modelos de vídeo personalizáveis.
3
Step 3
Adicione Sua Voz e Marca
Aproveite nosso Ator de Voz de IA para narrações com som natural, ou grave a sua própria. Aplique seus controles de branding, incluindo logotipos e cores, para garantir consistência.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos envolventes com legendas automáticas e exporte-os em várias proporções, prontos para seu público-alvo e canais de distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Ação e Ganhe Apoio dos Stakeholders

.

Crie briefings de vídeo motivacionais que articulem claramente a visão, objetivos e inspirem os stakeholders a apoiar as metas do projeto.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode agilizar o processo de briefing criativo para produção de vídeo?

O HeyGen capacita os usuários a acelerar sua produção de vídeo aproveitando vídeos impulsionados por IA. Ele fornece vários modelos de vídeo e um gerador de scripts de vídeo para traduzir eficientemente um briefing criativo em vídeos envolventes, garantindo que a mensagem e os objetivos do projeto sejam atendidos.

O que torna o HeyGen um criador eficaz de vídeos de briefing para stakeholders?

O HeyGen serve como um poderoso criador de vídeos de briefing para stakeholders, permitindo a criação de vídeos envolventes de forma rápida e profissional. Com avatares de IA e Atores de Voz de IA, você pode comunicar claramente os objetivos do projeto e informações chave para os stakeholders, melhorando o entendimento e o alinhamento.

O HeyGen pode ajudar a gerar scripts de vídeo e avatares realistas para meus projetos?

Sim, o HeyGen possui uma ferramenta avançada de geração de scripts por IA e oferece uma seleção diversificada de avatares de IA realistas para dar vida ao seu conteúdo. Isso permite a criação rápida de conteúdo sem a necessidade de produção de vídeo tradicional, transformando suas ideias em vídeos envolventes de forma eficiente.

O HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues para públicos-alvo diversos?

Absolutamente, o HeyGen suporta narrações multilíngues, facilitando a criação de vídeos adaptados para públicos-alvo diversos e canais de distribuição. Você pode gerar vídeos envolventes em vários idiomas sem esforço, expandindo seu alcance e impacto globalmente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo