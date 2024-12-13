Gerador de Vídeos de Orientação para Funcionários: Integração Potencializada por IA

Gere facilmente vídeos profissionais de orientação para funcionários usando avatares de IA para aumentar o engajamento de novos contratados.

Crie um vídeo vibrante de 60 segundos para a integração de novos contratados, com o objetivo de dar boas-vindas aos novos funcionários de uma startup de tecnologia dinâmica. O vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável guiando os espectadores pelos valores centrais da empresa e os primeiros passos, apresentado com visuais modernos e brilhantes e um estilo de áudio profissional e animado, aproveitando os sofisticados avatares de IA da HeyGen para uma introdução personalizada.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 45 segundos destacando a cultura da empresa para potenciais contratados, mostrando o ambiente de equipe vibrante. O estilo visual deve ser dinâmico, incorporando cortes rápidos de atividades em equipe e música de fundo inspiradora, enquanto utiliza os diversos modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma narrativa visualmente rica que promove o engajamento de novos contratados.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo abrangente de 90 segundos de orientação para funcionários, voltado para profissionais de RH e L&D, delineando o código de conduta detalhado da empresa. O vídeo deve manter um estilo visual limpo e instrutivo com sobreposições de texto claras e uma narração calma e autoritária, permitindo atualizações e modificações fáceis usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para personalizar vídeos de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo conciso de 30 segundos de 'início' para novos funcionários, explicando como configurar suas contas de software essenciais. A apresentação visual deve ser rápida, com animações ilustrativas e capturas de tela claras, acompanhada por uma narração direta e informativa. Garanta acessibilidade e compreensão para todos os novos contratados incorporando legendas da HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Orientação para Funcionários

Crie vídeos de orientação envolventes e informativos para novos contratados com nosso gerador potenciado por IA, simplificando seu processo de integração e garantindo uma experiência de marca consistente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece digitando ou colando seu roteiro de orientação. Nossa plataforma utiliza capacidades de texto para vídeo para dar vida ao seu conteúdo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha um avatar de IA para ser seu apresentador virtual. Nossos avatares de IA realistas garantem uma entrega profissional e envolvente do seu conteúdo de orientação.
3
Step 3
Personalize com Branding
Personalize seu vídeo com os controles de branding da sua empresa, garantindo que sua orientação reflita sua identidade única com logotipos e cores consistentes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo profissional esteja completo, use nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportações para salvá-lo em vários formatos, pronto para ser compartilhado com seus novos contratados.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e Dê Boas-Vindas a Novos Talentos

Crie mensagens de boas-vindas inspiradoras e conteúdo motivacional para incutir a cultura e os valores da empresa desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossa experiência de integração de novos contratados?

O criador de vídeos potenciado por IA da HeyGen simplifica a criação de vídeos envolventes de integração de novos contratados. Você pode personalizar facilmente os vídeos usando uma variedade de modelos e cenas, garantindo um passeio visual dinâmico para novos funcionários que realmente reflete a cultura da sua empresa.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para personalização de vídeos?

A HeyGen oferece personalização robusta através de avatares de IA e capacidades de narração por IA, transformando seus roteiros de texto para vídeo em conteúdo profissional. Você também pode utilizar controles de branding para alinhar os vídeos com a identidade da sua empresa e adicionar legendas automáticas para acessibilidade.

A HeyGen é uma solução eficiente para criar vídeos de treinamento?

Absolutamente, a HeyGen é projetada para ser um criador de vídeos potenciado por IA eficiente, ideal para profissionais de RH e L&D. Ela simplifica o processo de geração de conteúdo de vídeo de orientação para funcionários, permitindo que você crie vídeos profissionais rapidamente sem conhecimento extensivo de edição, aproveitando uma rica biblioteca de mídia e scripts gerados automaticamente por IA.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em nossos vídeos de orientação para funcionários?

Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore o logotipo da sua marca e utilize cores personalizadas em todos os seus vídeos de orientação para funcionários. Isso garante que cada vídeo profissional mantenha a consistência da marca e possa ser facilmente compartilhado via exportação ou link compartilhável.

