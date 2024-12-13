Gerador de Vídeos de Orientação para Funcionários: Integração Potencializada por IA
Gere facilmente vídeos profissionais de orientação para funcionários usando avatares de IA para aumentar o engajamento de novos contratados.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo envolvente de 45 segundos destacando a cultura da empresa para potenciais contratados, mostrando o ambiente de equipe vibrante. O estilo visual deve ser dinâmico, incorporando cortes rápidos de atividades em equipe e música de fundo inspiradora, enquanto utiliza os diversos modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma narrativa visualmente rica que promove o engajamento de novos contratados.
Produza um vídeo abrangente de 90 segundos de orientação para funcionários, voltado para profissionais de RH e L&D, delineando o código de conduta detalhado da empresa. O vídeo deve manter um estilo visual limpo e instrutivo com sobreposições de texto claras e uma narração calma e autoritária, permitindo atualizações e modificações fáceis usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para personalizar vídeos de forma eficiente.
Gere um vídeo conciso de 30 segundos de 'início' para novos funcionários, explicando como configurar suas contas de software essenciais. A apresentação visual deve ser rápida, com animações ilustrativas e capturas de tela claras, acompanhada por uma narração direta e informativa. Garanta acessibilidade e compreensão para todos os novos contratados incorporando legendas da HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e Retenção de Novos Contratados.
Melhore sua orientação de recrutamento com vídeos impulsionados por IA para melhorar significativamente o engajamento e a retenção de conhecimento de novos contratados.
Escale a Criação de Conteúdo de Integração.
Crie módulos de orientação diversos de forma eficiente e alcance todos os novos contratados globalmente com vídeos potenciado por IA facilmente personalizáveis.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar nossa experiência de integração de novos contratados?
O criador de vídeos potenciado por IA da HeyGen simplifica a criação de vídeos envolventes de integração de novos contratados. Você pode personalizar facilmente os vídeos usando uma variedade de modelos e cenas, garantindo um passeio visual dinâmico para novos funcionários que realmente reflete a cultura da sua empresa.
Quais recursos avançados a HeyGen oferece para personalização de vídeos?
A HeyGen oferece personalização robusta através de avatares de IA e capacidades de narração por IA, transformando seus roteiros de texto para vídeo em conteúdo profissional. Você também pode utilizar controles de branding para alinhar os vídeos com a identidade da sua empresa e adicionar legendas automáticas para acessibilidade.
A HeyGen é uma solução eficiente para criar vídeos de treinamento?
Absolutamente, a HeyGen é projetada para ser um criador de vídeos potenciado por IA eficiente, ideal para profissionais de RH e L&D. Ela simplifica o processo de geração de conteúdo de vídeo de orientação para funcionários, permitindo que você crie vídeos profissionais rapidamente sem conhecimento extensivo de edição, aproveitando uma rica biblioteca de mídia e scripts gerados automaticamente por IA.
A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em nossos vídeos de orientação para funcionários?
Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore o logotipo da sua marca e utilize cores personalizadas em todos os seus vídeos de orientação para funcionários. Isso garante que cada vídeo profissional mantenha a consistência da marca e possa ser facilmente compartilhado via exportação ou link compartilhável.