Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos para integração de novos funcionários, destacando os valores da empresa e apresentando a equipe com uma estética visual moderna e acolhedora, além de uma narração clara e amigável. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações-chave, tornando o vídeo de treinamento inicial envolvente e memorável.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos sobre como usar uma nova ferramenta de software, apresentando um guia visual limpo e passo a passo e uma trilha de áudio instrucional precisa. Aproveite a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para converter facilmente a documentação em visuais atraentes para um treinamento eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para gerentes apresentando uma nova política da empresa, mantendo um estilo visual profissional e fácil de entender. Aproveite os modelos prontos para L&D da HeyGen e legendas integradas para garantir acessibilidade e clareza para todos os públicos.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo persuasivo de 50 segundos para a equipe de vendas destacando atualizações recentes de produtos e novas técnicas de vendas. Empregue um estilo visual energético e dinâmico com uma narração forte e confiante gerada usando o recurso de geração de narração da HeyGen, tornando o conteúdo impactante e fácil de absorver para seus vídeos de treinamento.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento para Funcionários

Crie vídeos de treinamento para funcionários de forma fácil e envolvente com IA. Transforme texto em visuais atraentes e apresente informações valiosas de forma eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo seu conteúdo de treinamento ou colando um roteiro existente. Nossa plataforma transforma seu texto em vídeos, permitindo uma comunicação clara para sua equipe.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de Avatares de IA realistas para ser seu apresentador na tela. Nossos Avatares de IA dão vida ao seu roteiro, tornando seus vídeos de treinamento mais envolventes e relacionáveis.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Legendas
Integre imagens, vídeos e músicas relevantes de nossa biblioteca de mídia. Adicione automaticamente legendas precisas para melhorar a acessibilidade e a compreensão para todos os aprendizes.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Com um único clique, nosso gerador de vídeo por IA processa seu roteiro e visuais em um vídeo de treinamento profissional. Compartilhe facilmente seu vídeo finalizado em toda a sua organização para educar sua equipe.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdos Instrucionais Complexos

Transforme assuntos complexos, como tutoriais técnicos ou treinamentos de conformidade, em vídeos de IA claros e digeríveis, melhorando a compreensão para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes com Avatares de IA?

A HeyGen permite que você produza vídeos de treinamento altamente envolventes usando Avatares de IA realistas e tecnologia de geração de vídeo por IA. Basta inserir seu roteiro, e a HeyGen transforma texto em vídeos com apresentadores humanos, tornando seu conteúdo de treinamento mais dinâmico e memorável.

Qual é a maneira mais simples de criar vídeos de treinamento com a HeyGen?

A maneira mais simples de criar vídeos de treinamento com a HeyGen é utilizando seu poderoso recurso de texto para vídeo. Você pode começar com um modelo pronto para L&D, colar seu roteiro e deixar a HeyGen gerar vídeos de treinamento profissionais, incluindo geração de narração e legendas, em minutos.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de treinamento para funcionários?

Sim, a HeyGen oferece amplos controles de branding para personalizar seus vídeos de treinamento para funcionários, garantindo que eles estejam alinhados com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente adicionar seu logotipo, escolher cores da marca e incorporar sua própria mídia nos modelos, criando conteúdo único e profissional.

A HeyGen suporta a criação de vídeos de treinamento para um público global?

Absolutamente, a HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento acessíveis para um público global com suporte para mais de 140 idiomas e legendas automáticas. Isso garante que seus vídeos instrucionais possam alcançar e ressoar com funcionários em todo o mundo, melhorando a compreensão e o engajamento.

