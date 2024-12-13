Gere um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos contratados, com o objetivo de familiarizá-los com a cultura da empresa e os passos iniciais. O estilo visual deve ser brilhante e convidativo, apresentando avatares de IA amigáveis demonstrando interações positivas, acompanhados por uma narração calorosa e profissional gerada através do HeyGen. Este gerador de vídeo de IA introduz efetivamente os funcionários ao novo ambiente para uma integração de funcionários mais eficiente.

