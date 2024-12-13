Criador de Treinamento para Funcionários: Crie Cursos Envolventes para Funcionários

Construa rapidamente cursos de treinamento de alta qualidade para funcionários com nossa plataforma alimentada por IA, transformando seus roteiros em vídeos envolventes usando texto para vídeo a partir de roteiro.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos para treinadores corporativos, destacando a eficiência do HeyGen como o principal "Software de Treinamento de Funcionários". O estilo visual deve ser limpo e profissional, com uma "Geração de narração" envolvente explicando como é fácil integrar ativos existentes do "Suporte a biblioteca de mídia/estoque" para construir cursos de treinamento online abrangentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para profissionais de RH, demonstrando como construir "programas de integração" eficazes com o HeyGen. Empregue um estilo visual amigável com "Modelos e cenas" diversificados e "Legendas/captions" claras para guiar os espectadores no processo de desenvolvimento de materiais de treinamento atraentes de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional conciso de 30 segundos para líderes de equipe, enfatizando a capacidade do HeyGen de gerar rapidamente módulos vitais de "treinamento de conformidade". O estilo visual deve ser direto e moderno, utilizando "avatares de IA" e permitindo "Redimensionamento de proporção e exportações" flexíveis para se adequar a várias plataformas, mostrando como qualquer pessoa pode facilmente se tornar um criador de cursos para atualizações essenciais.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Como Funciona o Criador de Treinamento para Funcionários

Desenhe e entregue de forma eficiente programas de treinamento abrangentes para funcionários com nossa plataforma intuitiva e alimentada por IA, garantindo que sua equipe esteja sempre atualizada.

1
Step 1
Crie Seu Curso de Treinamento
Comece a construir seu treinamento para funcionários com nosso construtor de cursos fácil de usar. Basta colar seu roteiro e utilizar Texto para vídeo a partir de roteiro para criação de conteúdo dinâmico.
2
Step 2
Adicione Conteúdo Envolvente
Enriqueça seus materiais de treinamento incorporando imagens, vídeos ou música da Biblioteca de mídia/suporte a estoque para tornar o aprendizado mais dinâmico.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Personalize seu conteúdo de aprendizado. Use nossos Cursos e Modelos Prontos para Uso e poderosos controles de Marca (logo, cores) para alinhar com a aparência da sua organização.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus cursos de treinamento online e prepare-os para distribuição. Utilize Redimensionamento de proporção e exportações para otimizar para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdos de Treinamento Complexos

Transforme informações complexas em lições de vídeo claras e envolventes com IA, tornando tópicos desafiadores facilmente compreensíveis para todos os participantes do treinamento de funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar os programas de treinamento e integração de funcionários?

O HeyGen transforma o treinamento tradicional de funcionários ao permitir a criação de programas de integração baseados em vídeo e módulos de desenvolvimento de habilidades envolventes. Com avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo, você pode gerar rapidamente materiais de alta qualidade que otimizam seu fluxo de trabalho e aumentam a produtividade.

O que torna o HeyGen um líder em criadores de treinamento para funcionários alimentados por IA?

O HeyGen se destaca como um criador de treinamento para funcionários alimentado por IA ao utilizar avatares de IA avançados e geração de narração inteligente para criar apresentações de treinamento dinâmicas. Seu construtor de cursos intuitivo, completo com modelos e controles de marca, permite que as empresas desenvolvam cursos de treinamento online profissionais com facilidade.

Como o HeyGen simplifica a criação de cursos de treinamento online?

O HeyGen simplifica a criação de cursos de treinamento online ao converter roteiros em vídeos profissionais com avatares de IA e legendas automáticas. Este processo eficiente permite que você produza rapidamente conteúdos de treinamento abrangentes e sessões de aprendizado, tornando-se uma solução fácil de criar para qualquer organização.

Quais capacidades o HeyGen oferece para conteúdo de treinamento de funcionários escalável?

O HeyGen oferece capacidades robustas para gerar conteúdo de treinamento de funcionários escalável adequado para vários sistemas de gestão de aprendizado. Utilize recursos como redimensionamento de proporção, uma vasta biblioteca de mídia e múltiplas opções de idioma para adaptar e distribuir seus materiais de treinamento de forma eficaz em toda a sua força de trabalho.

