Descubra como corrigir facilmente filmagens com orientação incorreta com nosso tutorial de 1 minuto, projetado para proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo. Este vídeo, apresentado com um estilo visual limpo e didático e uma narração profissional gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, irá guiá-lo pelos conceitos básicos de como girar arquivos de vídeo de forma rápida e eficiente, garantindo que seu conteúdo seja sempre apresentado perfeitamente. Também abordaremos o uso de redimensionamento de proporção e exportações para diferentes plataformas.

