Gire Vídeo para Orientação Perfeita

Gire rapidamente um vídeo 90 graus ou inverta-o para qualquer plataforma, aprimorado pelo redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen.

Descubra como corrigir facilmente filmagens com orientação incorreta com nosso tutorial de 1 minuto, projetado para proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo. Este vídeo, apresentado com um estilo visual limpo e didático e uma narração profissional gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, irá guiá-lo pelos conceitos básicos de como girar arquivos de vídeo de forma rápida e eficiente, garantindo que seu conteúdo seja sempre apresentado perfeitamente. Também abordaremos o uso de redimensionamento de proporção e exportações para diferentes plataformas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Aperfeiçoe a orientação do seu vídeo com este guia dinâmico de 45 segundos, especificamente voltado para profissionais de marketing de mídia social e editores de vídeo. Com cortes rápidos e música de fundo energética, este vídeo demonstra como girar um vídeo 90 graus ou até mesmo inverter clipes de vídeo para efeitos criativos, garantindo que seus visuais se destaquem. A capacidade de legendas do HeyGen destacará claramente as etapas principais, apoiadas por visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 2
Desbloqueie todo o potencial de suas apresentações com este vídeo educacional de 90 segundos, criado para treinadores corporativos e desenvolvedores de e-learning. Empregando um estilo visual calmo com demonstrações claras de interface, este prompt ilustra o papel crítico de ferramentas robustas de edição de vídeo, focando especificamente na precisão de um rotador de vídeo online para manter o profissionalismo. Um avatar de IA do HeyGen explicará calmamente a importância da orientação correta do vídeo, utilizando modelos e cenas profissionais para aumentar a clareza.
Prompt de Exemplo 3
Profissionais ocupados podem aprender rapidamente a corrigir erros comuns de filmagem neste envolvente vídeo de 30 segundos. Ideal para qualquer pessoa que use um criador de vídeo de IA, este guia acelerado, com destaques de texto na tela, mostrará como ajustar rapidamente a orientação de seus arquivos MP4 sem complicações. Aproveite o recurso de texto para vídeo do HeyGen a partir de um script para gerar rapidamente instruções precisas para girar seu conteúdo de vídeo para a visualização vertical ou horizontal correta.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo de Rotação de Equipe

Crie vídeos claros e envolventes de forma eficiente para comunicar cronogramas de rotação de equipe e atualizações, garantindo que sua equipe esteja informada e organizada com resultados profissionais.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo de Vídeo
Comece seu vídeo de rotação de equipe selecionando entre uma variedade diversificada de modelos e cenas profissionais, otimizados para comunicação clara e impactante.
2
Step 2
Crie Seu Conteúdo de Rotação
Insira os detalhes e o roteiro de rotação de equipe. Nosso criador de vídeo de IA gerará automaticamente cenas e visuais dinâmicos, dando vida ao seu cronograma.
3
Step 3
Aprimore com Voz e Visuais
Eleve a clareza do seu vídeo com geração de narração alimentada por IA, garantindo que todos os detalhes de rotação sejam claramente narrados e fáceis de seguir.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo profissional de rotação de equipe selecionando sua proporção de aspecto preferida e exportando-o para distribuição perfeita nas plataformas da sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Comunicação Interna e Atualizações

.

Crie anúncios e atualizações de vídeo envolventes para cronogramas de rotação de equipe e mudanças na equipe, garantindo comunicação clara.

background image

Perguntas Frequentes

Como posso girar um vídeo online facilmente com o HeyGen?

As ferramentas intuitivas de edição de vídeo do HeyGen permitem que você gire seus vídeos sem esforço, incluindo orientações comuns como girar um vídeo 90 graus. Essa capacidade está integrada diretamente no nosso criador de vídeo de IA, simplificando seu fluxo de trabalho de edição e garantindo resultados profissionais.

O HeyGen oferece mais do que apenas recursos de rotação de vídeo?

Com certeza. Além de ser um poderoso rotador de vídeo, o HeyGen oferece um conjunto abrangente de ferramentas de edição de vídeo. Você pode cortar segmentos de vídeo, inverter vídeos horizontal ou verticalmente e ajustar proporções para exibição perfeita em várias plataformas de mídia social.

Quais formatos de arquivo de vídeo posso girar usando a plataforma do HeyGen?

O HeyGen suporta vários formatos de arquivo de vídeo populares, incluindo MP4, tornando-o um rotador de vídeo online versátil para seu conteúdo. Você pode fazer upload de suas filmagens e usar nosso criador de vídeo de IA para ajustar sua orientação de forma contínua antes de exportar.

O rotador de vídeo do HeyGen é fácil de usar para iniciantes?

Sim, o HeyGen é projetado para ser fácil de usar, tornando tarefas complexas como girar vídeos simples para todos. Nossa plataforma simplifica todo o processo de edição de vídeo, garantindo que até mesmo iniciantes possam realizar rotações de vídeo profissionais e criação de conteúdo com facilidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo