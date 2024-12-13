Criador de Vídeos de Recrutamento: Atraia Talentos de Ponta e Simplifique a Contratação

Crie vídeos de recrutamento profissionais que destacam sua marca empregadora usando modelos e cenas personalizáveis.

Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos de recrutamento destacando nossa vibrante cultura empresarial, direcionado a candidatos que valorizam um ambiente de apoio e inovação. O estilo visual deve ser moderno e energético, com música animada e cortes rápidos, enquanto o áudio apresenta uma narração entusiasmada. Destaque os benefícios de usar os avatares de AI da HeyGen para personalizar a mensagem e atrair talentos de ponta de forma eficaz.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo informativo de 60 segundos explicando uma função específica e nosso processo de contratação para candidatos potenciais com habilidades especializadas. Mantenha um estilo visual profissional e claro, com texto envolvente na tela e uma trilha sonora calma. Utilize o recurso de texto para vídeo da HeyGen para gerar a narrativa de forma eficiente e inclua legendas claras para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo envolvente de 30 segundos com depoimentos autênticos de funcionários, voltado para candidatos que buscam insights genuínos sobre nosso ambiente de trabalho. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e sincero, com iluminação natural e música suave e inspiradora. Utilize os modelos totalmente personalizáveis e a geração de narração da HeyGen para criar rapidamente uma narrativa impactante que fortaleça nossa estratégia de recrutamento.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio conciso de 15 segundos 'Estamos Contratando' para plataformas de mídia social, projetado para capturar amplamente a atenção de um público diversificado. O vídeo precisa de um estilo chamativo e visualmente atraente, com cores vibrantes e um jingle memorável. Incorpore clipes de vídeo envolventes da biblioteca de mídia/apoio de estoque da HeyGen e garanta que esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas usando redimensionamento e exportação de proporção de aspecto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Recrutamento de Pessoal

Crie rapidamente vídeos de recrutamento envolventes que destacam a cultura da sua empresa e atraem talentos de ponta usando nossa plataforma intuitiva de vídeos de AI.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos de vídeo de AI profissionais ou comece com uma tela em branco para combinar perfeitamente com sua mensagem de recrutamento. Nossa plataforma oferece modelos e cenas diversificados para todas as necessidades de contratação.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo de Vídeo
Personalize facilmente seu vídeo adicionando texto, imagens e a marca da sua empresa. Utilize nossas ferramentas de edição de vídeo para incorporar animações de texto dinâmicas e mídia de estoque. Aplique seus controles de branding (logotipo, cores) para manter uma marca empregadora consistente.
3
Step 3
Aprimore com AI e Áudio
Dê vida ao seu vídeo de recrutamento com recursos avançados de AI. Gere narrações realistas a partir do seu roteiro usando a geração de narração e garanta acessibilidade com legendas automáticas e legendas/captions.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Mensagem
Finalize seu vídeo e exporte-o em várias proporções de aspecto adequadas para diferentes plataformas de mídia social e quadros de empregos. Nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto garante que sua mensagem tenha uma ótima aparência em todos os lugares.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque a marca empregadora e a cultura da empresa

.

Crie vídeos de AI envolventes com depoimentos de funcionários para destacar a cultura da sua empresa e atrair candidatos ideais.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de recrutamento?

A HeyGen, como um criador de vídeos intuitivo de AI, oferece modelos de vídeo de AI e recursos de AI para criar rapidamente vídeos de recrutamento envolventes. Esta poderosa ferramenta online permite que as empresas atraiam talentos de ponta com conteúdo de vídeo envolvente, simplificando seu processo de contratação.

A HeyGen pode personalizar vídeos de recrutamento para corresponder à nossa marca?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre o logotipo, as cores e o estilo visual da sua empresa em modelos totalmente personalizáveis. Isso garante que seus vídeos de recrutamento reflitam consistentemente sua marca empregadora única e cultura empresarial.

Quais recursos a HeyGen oferece para aumentar o engajamento em vídeos de recrutamento?

A HeyGen aumenta o engajamento por meio de recursos como legendas automáticas e narrações profissionais. Você também pode enriquecer seus vídeos de recrutamento com música livre de royalties de sua extensa biblioteca musical, tornando o conteúdo mais acessível e impactante para os candidatos.

Como a HeyGen pode apoiar uma estratégia de recrutamento moderna?

A HeyGen capacita uma estratégia de recrutamento moderna ao servir como um criador eficiente de vídeos de recrutamento de pessoal, permitindo a produção rápida de vídeos a partir de texto. Essa abordagem economiza tempo e recursos significativos, ajudando você a atrair talentos de ponta de forma eficaz e otimizar todo o seu processo de contratação.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo