Criador de Vídeos de Recrutamento: Atraia Talentos de Ponta e Simplifique a Contratação
Crie vídeos de recrutamento profissionais que destacam sua marca empregadora usando modelos e cenas personalizáveis.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo informativo de 60 segundos explicando uma função específica e nosso processo de contratação para candidatos potenciais com habilidades especializadas. Mantenha um estilo visual profissional e claro, com texto envolvente na tela e uma trilha sonora calma. Utilize o recurso de texto para vídeo da HeyGen para gerar a narrativa de forma eficiente e inclua legendas claras para acessibilidade.
Desenvolva um vídeo envolvente de 30 segundos com depoimentos autênticos de funcionários, voltado para candidatos que buscam insights genuínos sobre nosso ambiente de trabalho. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e sincero, com iluminação natural e música suave e inspiradora. Utilize os modelos totalmente personalizáveis e a geração de narração da HeyGen para criar rapidamente uma narrativa impactante que fortaleça nossa estratégia de recrutamento.
Crie um anúncio conciso de 15 segundos 'Estamos Contratando' para plataformas de mídia social, projetado para capturar amplamente a atenção de um público diversificado. O vídeo precisa de um estilo chamativo e visualmente atraente, com cores vibrantes e um jingle memorável. Incorpore clipes de vídeo envolventes da biblioteca de mídia/apoio de estoque da HeyGen e garanta que esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas usando redimensionamento e exportação de proporção de aspecto.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie anúncios de vídeo de recrutamento de alto desempenho.
Gere rapidamente vídeos de recrutamento envolventes com AI para atrair talentos de ponta e preencher vagas abertas de forma eficiente.
Gere vídeos de recrutamento envolventes para redes sociais.
Produza vídeos curtos e cativantes para plataformas como LinkedIn ou TikTok para expandir o alcance e engajar candidatos de forma eficaz.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de recrutamento?
A HeyGen, como um criador de vídeos intuitivo de AI, oferece modelos de vídeo de AI e recursos de AI para criar rapidamente vídeos de recrutamento envolventes. Esta poderosa ferramenta online permite que as empresas atraiam talentos de ponta com conteúdo de vídeo envolvente, simplificando seu processo de contratação.
A HeyGen pode personalizar vídeos de recrutamento para corresponder à nossa marca?
Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre o logotipo, as cores e o estilo visual da sua empresa em modelos totalmente personalizáveis. Isso garante que seus vídeos de recrutamento reflitam consistentemente sua marca empregadora única e cultura empresarial.
Quais recursos a HeyGen oferece para aumentar o engajamento em vídeos de recrutamento?
A HeyGen aumenta o engajamento por meio de recursos como legendas automáticas e narrações profissionais. Você também pode enriquecer seus vídeos de recrutamento com música livre de royalties de sua extensa biblioteca musical, tornando o conteúdo mais acessível e impactante para os candidatos.
Como a HeyGen pode apoiar uma estratégia de recrutamento moderna?
A HeyGen capacita uma estratégia de recrutamento moderna ao servir como um criador eficiente de vídeos de recrutamento de pessoal, permitindo a produção rápida de vídeos a partir de texto. Essa abordagem economiza tempo e recursos significativos, ajudando você a atrair talentos de ponta de forma eficaz e otimizar todo o seu processo de contratação.