Criador de Vídeos de Orientação para Funcionários: Simplifique a Integração de Novos Contratados

Receba novos funcionários com vídeos de integração envolventes, aproveitando os poderosos avatares de AI da HeyGen.

Desenvolva um vídeo de boas-vindas personalizado de 45 segundos voltado para novos funcionários, apresentando a vibrante cultura e valores da empresa. O estilo visual e de áudio deve ser caloroso, amigável e convidativo, utilizando música de fundo animada. Aproveite os avatares poderosos de AI da HeyGen para criar apresentadores virtuais diversos e envolventes para uma experiência de integração verdadeiramente impactante.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de orientação de 60 segundos para esclarecer atualizações essenciais de políticas da empresa para todos os funcionários atuais e novos contratados, garantindo compreensão clara e concisa dos módulos de treinamento estruturados. O vídeo deve adotar um estilo visual informativo e profissional, com sobreposições de texto na tela e uma narração clara e autoritária. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para garantir a entrega precisa e consistente das informações.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo dinâmico de 30 segundos de Comunicações Internas para dar as boas-vindas a novos membros da equipe em um departamento específico, destacando os principais membros da equipe e seus papéis, promovendo um senso de pertencimento durante a integração virtual. Empregue um estilo visual rápido e envolvente com música de fundo animada e cortes rápidos. Este vídeo impactante pode ser rapidamente montado usando os Modelos e cenas prontos para uso da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo de 50 segundos para Treinamento de Produto interno, detalhando os recursos e benefícios de uma nova oferta para as equipes de vendas e suporte, facilitando a personalização. A apresentação visual deve ser limpa, moderna e altamente ilustrativa, incorporando gráficos animados, enquanto o áudio apresenta uma narração clara e entusiástica. A capacidade de geração de Narração de alta qualidade da HeyGen garante uma trilha de áudio profissional e consistente para este conteúdo de treinamento crítico.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Orientação para Funcionários

Crie facilmente vídeos de orientação profissional e envolventes para funcionários, receba novos funcionários e simplifique seu processo de integração com recursos baseados em AI.

1
Step 1
Crie Sua Base
Comece escrevendo ou colando seu roteiro. Nossa plataforma o converterá instantaneamente em um vídeo usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para geração eficiente de conteúdo.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais
Dê vida ao seu conteúdo escolhendo entre uma seleção diversificada de avatares de AI para transmitir sua mensagem, criando vídeos de boas-vindas personalizados. Integre a identidade única da sua marca com controles de branding.
3
Step 3
Refine e Aprimore
Garanta clareza e acessibilidade gerando automaticamente Legendas/captions para seu vídeo. Aumente o alcance com geração de Narração e suporte multilíngue contínuo para novos funcionários diversos.
4
Step 4
Exporte e Implante
Finalize seu vídeo profissional de orientação para funcionários. Utilize redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para otimizá-lo para qualquer plataforma, garantindo uma experiência de integração de funcionários suave e envolvente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Boas-Vindas e Cultura Envolventes

.

Produza vídeos de boas-vindas personalizados e conteúdo atraente para apresentar efetivamente novos funcionários aos valores e cultura da empresa.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de orientação para funcionários com AI?

A HeyGen torna a criação de vídeos de integração impactantes simples com seus recursos baseados em AI, permitindo que você gere rapidamente vídeos de orientação profissional para funcionários usando capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro e uma ampla gama de modelos de vídeo. Isso simplifica o processo tanto para novos funcionários quanto para a equipe de RH.

Posso personalizar vídeos de integração com mensagens de boas-vindas personalizadas para novos contratados usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite que você crie vídeos de boas-vindas personalizados para novos funcionários, aproveitando avatares personalizados e apresentadores virtuais. Você também pode aplicar controles de branding, como logotipos e cores, para garantir que seu conteúdo de integração de funcionários esteja perfeitamente alinhado com a cultura da sua empresa.

Que tipos de conteúdo de treinamento podem ser desenvolvidos usando o criador de vídeos da HeyGen para integração de funcionários?

O criador de vídeos da HeyGen suporta diversos conteúdos de treinamento para integração de funcionários, desde políticas de RH e treinamento de produtos até treinamento de conformidade. Você pode utilizar módulos de treinamento estruturados e até integrar esses vídeos envolventes em seus fluxos de trabalho automatizados, oferecendo uma experiência abrangente para novos funcionários.

A HeyGen suporta vídeos de integração multilíngues para uma força de trabalho diversa?

Absolutamente. A HeyGen oferece suporte multilíngue robusto, permitindo que você gere vídeos de integração com geração de narração e legendas em vários idiomas. Isso garante que todos os novos funcionários recebam vídeos claros e impactantes, promovendo uma experiência de orientação verdadeiramente inclusiva.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo