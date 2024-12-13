Criador de Vídeos de Orientação para Funcionários: Simplifique a Integração de Novos Contratados
Receba novos funcionários com vídeos de integração envolventes, aproveitando os poderosos avatares de AI da HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de orientação de 60 segundos para esclarecer atualizações essenciais de políticas da empresa para todos os funcionários atuais e novos contratados, garantindo compreensão clara e concisa dos módulos de treinamento estruturados. O vídeo deve adotar um estilo visual informativo e profissional, com sobreposições de texto na tela e uma narração clara e autoritária. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para garantir a entrega precisa e consistente das informações.
Desenhe um vídeo dinâmico de 30 segundos de Comunicações Internas para dar as boas-vindas a novos membros da equipe em um departamento específico, destacando os principais membros da equipe e seus papéis, promovendo um senso de pertencimento durante a integração virtual. Empregue um estilo visual rápido e envolvente com música de fundo animada e cortes rápidos. Este vídeo impactante pode ser rapidamente montado usando os Modelos e cenas prontos para uso da HeyGen.
Produza um vídeo explicativo de 50 segundos para Treinamento de Produto interno, detalhando os recursos e benefícios de uma nova oferta para as equipes de vendas e suporte, facilitando a personalização. A apresentação visual deve ser limpa, moderna e altamente ilustrativa, incorporando gráficos animados, enquanto o áudio apresenta uma narração clara e entusiástica. A capacidade de geração de Narração de alta qualidade da HeyGen garante uma trilha de áudio profissional e consistente para este conteúdo de treinamento crítico.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Funcionários.
Melhore a orientação de funcionários e módulos de treinamento contínuos, levando a uma melhor retenção de conhecimento e engajamento para novos funcionários.
Desenvolva Módulos de Aprendizagem Abrangentes.
Crie de forma eficiente uma ampla gama de cursos de integração e conteúdo de treinamento para educar novos contratados em equipes globais.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de orientação para funcionários com AI?
A HeyGen torna a criação de vídeos de integração impactantes simples com seus recursos baseados em AI, permitindo que você gere rapidamente vídeos de orientação profissional para funcionários usando capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro e uma ampla gama de modelos de vídeo. Isso simplifica o processo tanto para novos funcionários quanto para a equipe de RH.
Posso personalizar vídeos de integração com mensagens de boas-vindas personalizadas para novos contratados usando a HeyGen?
Sim, a HeyGen permite que você crie vídeos de boas-vindas personalizados para novos funcionários, aproveitando avatares personalizados e apresentadores virtuais. Você também pode aplicar controles de branding, como logotipos e cores, para garantir que seu conteúdo de integração de funcionários esteja perfeitamente alinhado com a cultura da sua empresa.
Que tipos de conteúdo de treinamento podem ser desenvolvidos usando o criador de vídeos da HeyGen para integração de funcionários?
O criador de vídeos da HeyGen suporta diversos conteúdos de treinamento para integração de funcionários, desde políticas de RH e treinamento de produtos até treinamento de conformidade. Você pode utilizar módulos de treinamento estruturados e até integrar esses vídeos envolventes em seus fluxos de trabalho automatizados, oferecendo uma experiência abrangente para novos funcionários.
A HeyGen suporta vídeos de integração multilíngues para uma força de trabalho diversa?
Absolutamente. A HeyGen oferece suporte multilíngue robusto, permitindo que você gere vídeos de integração com geração de narração e legendas em vários idiomas. Isso garante que todos os novos funcionários recebam vídeos claros e impactantes, promovendo uma experiência de orientação verdadeiramente inclusiva.