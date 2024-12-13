Gerador de Vídeos de Integração de Funcionários: Envolva Seus Novos Contratados
Crie vídeos de integração de funcionários impactantes instantaneamente. Aproveite avatares de AI avançados para personalizar o treinamento, envolver novos contratados e otimizar seu processo de RH.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo introdutório de 30 segundos para equipes de RH comunicarem efetivamente a cultura da empresa a novos funcionários, usando os extensos modelos de vídeo da HeyGen e as capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro. O estilo visual deve ser envolvente e vibrante, com gráficos em movimento, acompanhado por música inspiradora e narração clara.
Produza um vídeo de integração de funcionários de 60 segundos voltado para funcionários existentes que estão aprendendo sobre as funções de um novo departamento e seus membros. Este vídeo informativo e dinâmico deve integrar filmagens do mundo real através da biblioteca de mídia/suporte de estoque, fornecer legendas claras para acessibilidade e apresentar um narrador amigável e conhecedor.
Desenvolva um vídeo de integração de AI de 50 segundos para membros de equipes remotas globais cobrindo treinamento de conformidade, mantendo um estilo gráfico profissional e nítido com uma estética de marca consistente. Aproveite a geração de narração da HeyGen para instruções claras e utilize redimensionamento de proporção e exportações para garantir compatibilidade em diversas plataformas de visualização.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Conteúdo de Integração Abrangente.
Crie rapidamente conteúdo de treinamento abrangente para novos contratados, garantindo transferência de conhecimento consistente globalmente.
Aumente o Engajamento e a Retenção de Novos Contratados.
Melhore o engajamento de novos contratados e aumente a retenção de conhecimento através de vídeos de integração interativos impulsionados por AI.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de integração de AI envolventes para novos contratados?
A HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de integração de AI impactantes para novos contratados. Ao aproveitar avatares de AI, capacidades de texto para vídeo e extensas opções de personalização, você pode produzir conteúdo envolvente que apresenta efetivamente a cultura e o treinamento da sua empresa. Isso torna os vídeos de integração mais dinâmicos e memoráveis.
A HeyGen oferece modelos de vídeo personalizáveis para integração de funcionários?
Sim, a HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis especificamente projetados para integração de funcionários. Esses modelos permitem personalização total, permitindo que você adicione elementos específicos da sua marca, gráficos em movimento e ativos de mídia rica para alinhar perfeitamente com a identidade e as necessidades de treinamento da sua empresa.
Posso usar avatares de AI e narrações para personalizar meus vídeos de integração de funcionários com a HeyGen?
Com certeza! A HeyGen permite que você personalize seus vídeos de integração de funcionários incorporando avatares de AI realistas e gerando narrações profissionais. Essa combinação poderosa permite criar um rosto e uma voz consistentes e amigáveis para seus novos contratados, aumentando o engajamento e tornando o treinamento de funcionários mais eficaz.
Quais recursos tornam a HeyGen um criador de vídeos de integração fácil de usar?
A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos com controles intuitivos de arrastar e soltar e funcionalidade poderosa de texto para vídeo, tornando-a um criador de vídeos de integração ideal. Você pode facilmente transformar roteiros em vídeos polidos usando recursos de edição de AI, adicionar branding personalizado e utilizar uma rica biblioteca de mídia, tudo sem exigir habilidades avançadas de produção de vídeo.