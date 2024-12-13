A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos com controles intuitivos de arrastar e soltar e funcionalidade poderosa de texto para vídeo, tornando-a um criador de vídeos de integração ideal. Você pode facilmente transformar roteiros em vídeos polidos usando recursos de edição de AI, adicionar branding personalizado e utilizar uma rica biblioteca de mídia, tudo sem exigir habilidades avançadas de produção de vídeo.