Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza uma visão geral dinâmica de 90 segundos para potenciais clientes, demonstrando as capacidades avançadas do seu agente de vídeo de IA. Este vídeo requer uma estética visual moderna e focada em tecnologia, com gráficos dinâmicos, complementados por legendas informativas para acessibilidade. Garanta exportações em alta resolução e redimensionamento de proporção para várias plataformas, enfatizando seu papel na geração de vídeos profissionais.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de introdução da empresa de 45 segundos para novos funcionários, projetado para familiarizá-los com diferentes departamentos. Utilize um visual amigável em estilo infográfico com música de fundo acolhedora e narração clara, utilizando modelos e cenas pré-construídos para produção rápida. Isso torna a criação de modelos de introdução de vídeo impactantes fácil para comunicações internas.
Prompt de Exemplo 3
Imagine criar um vídeo conciso de autoapresentação de 30 segundos para membros da equipe interna, permitindo que cada indivíduo apresente seu papel e personalidade. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e personalizado, potencialmente usando um avatar de IA único para cada membro da equipe, permitindo ajustes rápidos e personalização sem necessidade de experiência extensa em edição de vídeo para vídeos de redes sociais.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Apresentação de Equipe

Crie facilmente vídeos profissionais de apresentação de equipe que reflitam a identidade da sua marca, melhorando o onboarding da equipe e a comunicação da empresa.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando um modelo de introdução de vídeo adequado da nossa biblioteca diversificada para rapidamente definir o cenário para sua apresentação de equipe.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione um avatar de IA para representar seu membro da equipe e cole seu roteiro de apresentação. Nossa plataforma converterá automaticamente o texto em vídeo.
3
Step 3
Adicione Branding e Mídia
Enriqueça seu vídeo incorporando o logotipo da sua empresa e as cores da marca usando as ferramentas de personalização. Você também pode enriquecer o conteúdo com mídia de estoque da biblioteca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo profissional de apresentação de equipe em alta resolução, pronto para ser compartilhado em redes sociais ou plataformas internas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Otimize a Produção de Vídeos Profissionais

Gere vídeos profissionais de apresentação de equipe de forma eficiente com IA, economizando tempo e recursos enquanto garante qualidade consistente em toda a sua organização.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de apresentação profissional?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de texto para vídeo para gerar vídeos de apresentação polidos de forma eficiente. Os usuários podem simplesmente inserir um roteiro, e nosso agente de vídeo de IA produzirá vídeos profissionais de alta qualidade, eliminando a edição complexa.

Quais ferramentas de personalização estão disponíveis para personalizar meus vídeos de apresentação da empresa?

O HeyGen oferece ferramentas de personalização robustas, incluindo um editor de arrastar e soltar e uma extensa biblioteca de mídia, permitindo que os usuários personalizem todos os aspectos. Você pode integrar o logotipo, as cores e os ativos de mídia específicos da sua marca para garantir que o vídeo de apresentação da sua empresa esteja perfeitamente alinhado com sua identidade.

O HeyGen pode gerar vídeos de autoapresentação em alta resolução para várias plataformas?

Sim, o HeyGen é um gerador versátil de vídeos de apresentação de equipe que suporta exportações em alta resolução adequadas para qualquer plataforma. Nossa plataforma garante que seus vídeos de autoapresentação mantenham qualidade profissional e possam ser redimensionados para várias proporções de aspecto para visualização ideal em redes sociais ou canais internos.

Com que rapidez posso criar um vídeo de apresentação usando os recursos do HeyGen?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos com modelos intuitivos de introdução de vídeo e poderosas capacidades de texto para vídeo. Você pode gerar rapidamente um vídeo de apresentação envolvente, completo com geração de narração realista, sem precisar de experiência extensa em edição de vídeo.

