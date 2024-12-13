Criador de Vídeos de Briefing para Funcionários: Crie Atualizações Envolventes

Aumente o engajamento dos funcionários e otimize as iniciativas de treinamento criando vídeos dinâmicos de briefing para funcionários com os avatares de IA da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de integração de 60 segundos, voltado para novos funcionários, para explicar claramente uma política complexa da empresa. Aproveite as capacidades de texto-para-vídeo da HeyGen para visualizar as informações, acompanhado de legendas fáceis de ler e uma narração calma e instrutiva para uma experiência profissional e educativa.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de 30 segundos impactante para briefing de equipe, fornecendo uma atualização rápida e clara sobre o progresso. O estilo visual deve ser profissional e conciso, utilizando os modelos e cenas da HeyGen para um desenvolvimento rápido, apoiado por uma narração confiante e direta.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo envolvente de 45 segundos para briefing de funcionários para um anúncio em toda a empresa, visando alto engajamento em toda a organização. Implemente um estilo dinâmico e visualmente rico, integrando elementos da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, e entregue uma narração entusiasmada. Garanta que esteja pronto para várias plataformas com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Briefing para Funcionários

Transforme rapidamente suas comunicações internas em briefings de vídeo profissionais e envolventes para aumentar a compreensão e o alinhamento da equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo ou colando seu roteiro. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro converterá instantaneamente seu texto, preparando-o para uma apresentação envolvente, tornando a criação de vídeos de briefing para funcionários simples.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione um avatar de IA realista de nossa biblioteca diversificada para ser o apresentador dos seus vídeos de briefing para funcionários. Isso personaliza sua mensagem e mantém efetivamente a atenção da sua equipe.
3
Step 3
Personalize com Marca e Mídia
Enriqueça seu briefing com mídia personalizada e garanta a consistência da marca. Utilize os controles de marca para adicionar seu logotipo, cores e fontes, ou selecione de nossa biblioteca de mídia para tornar seu vídeo exclusivamente seu.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Visualize seu briefing para funcionários concluído, depois Exporte seu vídeo na resolução e proporção de aspecto desejadas. Compartilhe sem esforço em suas plataformas internas para comunicar atualizações e treinamentos de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Anúncios Corporativos Envolventes

Transforme atualizações importantes da empresa e mensagens motivacionais em vídeos de IA inspiradores, garantindo clareza e impacto em todas as comunicações com funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossas comunicações internas e iniciativas de treinamento?

A plataforma de vídeo de IA da HeyGen permite transformar seus roteiros em vídeos profissionais de briefing para funcionários e conteúdos de treinamento envolventes. Aproveitando avatares de IA e modelos personalizáveis, a HeyGen ajuda você a criar mensagens internas inspiradoras para aumentar o engajamento dos funcionários e escalar as iniciativas de treinamento de forma eficiente.

Quais possibilidades criativas a HeyGen oferece para gerar conteúdo de vídeo cativante?

A HeyGen oferece capacidades avançadas de texto-para-vídeo, permitindo que você crie vídeos de IA de alta qualidade, incluindo vídeos explicativos animados, com avatares de IA realistas. Este poderoso motor criativo oferece a flexibilidade para gerar conteúdo interno verdadeiramente cativante.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todos os nossos vídeos de briefing para funcionários?

Com certeza. A HeyGen oferece controles de marca robustos, incluindo a capacidade de incorporar seu logotipo e cores da marca diretamente em modelos personalizáveis. Isso garante que todos os seus vídeos de briefing para funcionários e vídeos de integração estejam perfeitamente alinhados com a identidade corporativa.

Com que rapidez posso produzir vídeos de integração profissional com a plataforma da HeyGen?

Com a interface intuitiva da HeyGen e suas poderosas ferramentas de geração de roteiro, você pode produzir vídeos de integração profissional de forma eficiente em minutos. A plataforma utiliza um gerador de voz de IA e modelos personalizáveis para otimizar seu processo de criação de vídeo e economizar tempo valioso.

