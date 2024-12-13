Sim, a HeyGen melhora a retenção de informações ao produzir conteúdo dinâmico e envolvente com avatares de IA realistas. Ao tornar seus vídeos de informativos para funcionários mais visualmente atraentes e interativos, a HeyGen ajuda os funcionários a compreender e lembrar informações-chave de forma mais eficaz, além de apoiar a Colaboração em Equipe.